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Posted 30 декабря, 09:23

Published 30 декабря, 09:23

Modified 30 декабря, 09:23

Updated 30 декабря, 09:23

В Тюменской области поймали 30 пьяных водителей за два дня до Нового года

В Тюменской области поймали десятки пьяных водителей за два дня до Нового года

30 декабря 2024, 09:23
Фото: ГАИ ТО.

В Тюменской области поймали 30 пьяных водителей за два дня до Нового года

Сюжет
ДТП
Два десятка пьяных водителей поймали за последние сутки на дорогах Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции. Еще десять автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения были задержаны сегодня ночью.

По вине нетрезвых водителей произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, в том числе дети.

В частности, на Салаирском тракте сегодня ночью врезался 20-летний водитель со стажем вождения 4 месяца. В результате аварии тяжелые травмы получили он сам и 20-летний пассажир авто.

Фото: ГАИ ТО

Вторая авария по вине пьяного автовладельца произошла на 5-м километре окружной дороги Тюмени. Там водитель LADA Kalina влетел в стоящий в пробке Nissan. В аварии травмы получили водитель LADA и 8-летняя пассажирка иномарки.

39-летний водитель отечественной легковушки был пьян. Показания алкотестера составили 0.80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла накануне на трассе Голышманово — Аромашево. Там столкнулись ВАЗ 2107 и LADA Granta. В ДТП погиб один человек, еще 7 получили ранения.

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