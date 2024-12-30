В Тюменской области поймали десятки пьяных водителей за два дня до Нового года

В Тюменской области поймали 30 пьяных водителей за два дня до Нового года

Сюжет ДТП

Два десятка пьяных водителей поймали за последние сутки на дорогах Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции. Еще десять автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения были задержаны сегодня ночью.