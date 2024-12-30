В Тюменской области поймали десятки пьяных водителей за два дня до Нового года

Posted 30 декабря, 09:23
Published 30 декабря, 09:23
Modified 30 декабря, 09:23
Updated 30 декабря, 09:23
По вине нетрезвых водителей произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, в том числе дети.
В частности, на Салаирском тракте сегодня ночью врезался 20-летний водитель со стажем вождения 4 месяца. В результате аварии тяжелые травмы получили он сам и 20-летний пассажир авто.
Вторая авария по вине пьяного автовладельца произошла на 5-м километре окружной дороги Тюмени. Там водитель LADA Kalina влетел в стоящий в пробке Nissan. В аварии травмы получили водитель LADA и 8-летняя пассажирка иномарки.
39-летний водитель отечественной легковушки был пьян. Показания алкотестера составили 0.80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла накануне на трассе Голышманово — Аромашево. Там столкнулись ВАЗ 2107 и LADA Granta. В ДТП погиб один человек, еще 7 получили ранения.