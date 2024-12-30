Сделать уборку и раздать долги — главные новогодние традиции тюменцев

Posted 30 декабря, 08:07
Published 30 декабря, 08:07
Modified 30 декабря, 08:09
Updated 30 декабря, 08:09
По данным аналитиков портала Superjob, для каждого шестого тюменца генеральная уборка перед Новым годом является обязательной. 15% жителей областной столицы считают, что в Новый год не следует входить с долгами.
14% горожан относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков. Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 6%.
2% тюменцев упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 1% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года изменится размер выплат на детей. Проиндексированы будут пособия, размер которых зависит от величины прожиточного минимума.