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Posted 30 декабря, 08:07

Published 30 декабря, 08:07

Modified 30 декабря, 08:09

Updated 30 декабря, 08:09

Сделать уборку и раздать долги — главные новогодние традиции тюменцев

Сделать уборку и раздать долги — главные новогодние традиции тюменцев

30 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Сделать уборку в доме, расплатиться с долгами, поставить и нарядить елку, а также упаковать подарки. Такой список задач, которые надо непременно сделать до наступления Нового года перечислили тюменцы.

По данным аналитиков портала Superjob, для каждого шестого тюменца генеральная уборка перед Новым годом является обязательной. 15% жителей областной столицы считают, что в Новый год не следует входить с долгами.

14% горожан относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков. Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 6%.

2% тюменцев упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 1% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года изменится размер выплат на детей. Проиндексированы будут пособия, размер которых зависит от величины прожиточного минимума.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Новый год
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