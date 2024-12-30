Самолет, вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернули на стоянку из-за поломки

Posted 30 декабря, 04:20
Published 30 декабря, 04:20
Modified 30 декабря, 04:24
Updated 30 декабря, 04:24
«Аэропорт Красноярск (Емельяново). Возврат ВС с исполнительного старта на стоянку по причине проблемы с противообледенительной системы», — говорится в сообщении тг-канала AVIAINCIDENT.
В Рощино самолет из Красноярска прибыл с опозданием на пять часов — в 14:15 вместо 9:00. По причине позднего прибытия самолета, вылет в Красноярск из Тюмени был задержан почти на шесть часов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы почти сутки не могли вылететь из Сочи в Тюмень из-за сломанного самолета. Инцидент произошел 26 декабря.