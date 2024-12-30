nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 04:20

Published 30 декабря, 04:20

Modified 30 декабря, 04:24

Updated 30 декабря, 04:24

Самолет, вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернули на стоянку из-за поломки

Самолет, вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернули на стоянку из-за поломки

30 декабря 2024, 04:20
Фото: 1MI.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря. Борт авиакомпании «Россия» вернули со взлетной полосы из-за поломки противообледенительной системы.
«Аэропорт Красноярск (Емельяново). Возврат ВС с исполнительного старта на стоянку по причине проблемы с противообледенительной системы», — говорится в сообщении тг-канала AVIAINCIDENT.

В Рощино самолет из Красноярска прибыл с опозданием на пять часов — в 14:15 вместо 9:00. По причине позднего прибытия самолета, вылет в Красноярск из Тюмени был задержан почти на шесть часов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы почти сутки не могли вылететь из Сочи в Тюмень из-за сломанного самолета. Инцидент произошел 26 декабря.

Читайте также:
В Тюмени 30 декабря ожидается пасмурная погода и -10Итоги недели: скандал в Луговской школе, медик-террорист и приговор депутатуГрязь, голуби и навоз: ферма холдинга АРСИБ нарушила правила содержания свиней
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Самолет#Авиакомпании
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика