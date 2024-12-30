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Posted 30 декабря, 08:49

Published 30 декабря, 08:49

Modified 30 декабря, 08:51

Updated 30 декабря, 08:51

Магнитную бурю на Новый год заказывали? На Солнце зафиксированы мощные вспышки

Магнитную бурю на Новый год заказывали? На Солнце зафиксированы мощные вспышки

30 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В канун Нового года Солнце не оставило нас без подарков и выдало три самых мощных за последние три недели вспышки. Первая произошла 29 декабря, еще две вспышки класса Х были зарегистрированы сегодня утром.
«На Солнце рано утром 30 декабря в 07:14 и 07:31 произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, в зоне, откуда возможно влияние на Земля. В целом, на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году — рост солнечной активности наблюдался на протяжении недели. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти двукратно. Предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре прошедшего года», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Фото: xras.ru

По расчетам экспертов, выбросы массы от взрыва 29 декабря накроют Землю в середине дня 31 декабря. Ожидается магнитная буря класса G2, сила ударов будет достигать 6 баллов. Не исключены полярные сияния в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, которые были зарегистрированы утром 30 декабря, пока не построена.

Ученые напомнили, что предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а 2024 год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла спустя полчаса после боя курантов в Москве.

В небе над Тюменью заметили световые столбы. ФОТО
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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 30 на 31 декабря над Тюменью взойдет черная Луна. Такое редкое новолуние случается всего 3-4 раза за столетие.

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