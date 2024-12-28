В тюменском МЧС назвали причину очередного пожара на Первооткрывателей

Posted 28 декабря, 06:08
Published 28 декабря, 06:08
Modified 28 декабря, 06:10
Updated 28 декабря, 06:10
Напомним, в многоэтажку на Первооткрывателей вызвали пожарных из-за задымления в подвале. Жителей не эвакуировали, огонь быстро потушили, но местные жители признались, что уже очень нервно реагируют на пожарные автомобили.
«Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Огнем поврежден компрессорный агрегат и внутренняя отделка на площади на площади 10 квадратных метров», — пояснили в главке МЧС по Тюменской области.
Представитель ведомства подтвердил, что в этот раз никто не пострадал.
В УМВД расследуют уголовные дела по факту пожаров в тот же доме 17 и 18 декабря. Тогда сразу на нескольких этажах в электрощитовых загорелась проводка. При осмотре нашли явные признаки намеренного поджога.