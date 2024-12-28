nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 06:08

Published 28 декабря, 06:08

Modified 28 декабря, 06:10

Updated 28 декабря, 06:10

В тюменском МЧС назвали причину очередного пожара на Первооткрывателей

В тюменском МЧС назвали причину очередного пожара на Первооткрывателей

28 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI.
Специалисты установили причину очередного возгорания в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей в Тюмени.

Напомним, в многоэтажку на Первооткрывателей вызвали пожарных из-за задымления в подвале. Жителей не эвакуировали, огонь быстро потушили, но местные жители признались, что уже очень нервно реагируют на пожарные автомобили.

«Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Огнем поврежден компрессорный агрегат и внутренняя отделка на площади на площади 10 квадратных метров», — пояснили в главке МЧС по Тюменской области.
В Тюмени эвакуируют многоэтажный дом. Там горят электрощитовые
Узнать подробнее

Представитель ведомства подтвердил, что в этот раз никто не пострадал.

В УМВД расследуют уголовные дела по факту пожаров в тот же доме 17 и 18 декабря. Тогда сразу на нескольких этажах в электрощитовых загорелась проводка. При осмотре нашли явные признаки намеренного поджога.

Читайте также:
В тюменской деревне на пожаре погиб человекПожар в тюменской многоэтажке потушен. Теперь горит проводка в доме в центре городаХотел сократить маршрут: тюменец на Niva ушел под лед на озере Андреевском
#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика