Пожары на улице Первооткрывателей официально расследуют как поджоги

Posted 19 декабря, 03:22
Published 19 декабря, 03:22
Modified 19 декабря, 03:24
Updated 19 декабря, 03:24
Уголовные дела по факту пожаров в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей в Тюмени возбуждены по статье «Поджог». Прокуратура Тюменской области взяла ход расследования на контроль, сообщили в ведомстве.
Специалисты УМВД подтвердили, что пожары в трех подъездах в многоэтажке 17 и 18 декабря случились из-за возгорания проводки в электрощитовых. При осмотре мест происшествия криминалисты нашли явные признаки намеренного поджога.
«В ОП-7 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога», — говорится в сообщении прокуратуры.
Новости о нескольких похожих пожарах в одном доме встревожили тюменцев. В связи с большим интересом общества к этим происшествиям прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Как сообщал «Наш Город», на месте пожара в МКД на улице Первооткрывателей нашли следы горючего вещества. Сотрудники следственных органов заподозрили, что причиной сери возгораний стал поджог.