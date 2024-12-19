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Posted 19 декабря, 03:22

Published 19 декабря, 03:22

Modified 19 декабря, 03:24

Updated 19 декабря, 03:24

Пожары на улице Первооткрывателей официально расследуют как поджоги

Пожары на улице Первооткрывателей официально расследуют как поджоги

19 декабря 2024, 03:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Полиция рассматривает версию поджогов в многоквартирном доме в Тюмени как основную.

Уголовные дела по факту пожаров в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей в Тюмени возбуждены по статье «Поджог». Прокуратура Тюменской области взяла ход расследования на контроль, сообщили в ведомстве.

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Специалисты УМВД подтвердили, что пожары в трех подъездах в многоэтажке 17 и 18 декабря случились из-за возгорания проводки в электрощитовых. При осмотре мест происшествия криминалисты нашли явные признаки намеренного поджога.

«В ОП-7 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога», — говорится в сообщении прокуратуры.
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Новости о нескольких похожих пожарах в одном доме встревожили тюменцев. В связи с большим интересом общества к этим происшествиям прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Как сообщал «Наш Город», на месте пожара в МКД на улице Первооткрывателей нашли следы горючего вещества. Сотрудники следственных органов заподозрили, что причиной сери возгораний стал поджог.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Уголовное дело#Пожар#Полиция
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