Хотел сократить маршрут: тюменец на Niva ушел под лед на озере Андреевском

Posted 16 декабря, 04:08
Published 16 декабря, 04:08
Modified 16 декабря, 04:10
Updated 16 декабря, 04:10
Самостоятельно выбраться из ледяной ловушки автовладельцу не удалось — пришлось звать на помощь спасателей.
С помощью буксира транспортное средство удалось вызволить из «ледяного плена».
В МЧС по Тюменской области напоминают, что выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен. Это разрешено делать только на специально оборудованных переправах.
Ранее «Наш Город» писал, что несколькими днями ранее на переправе в Тобольске утонул автомобиль. Водитель, несмотря на запрещающие знаки, решил перебраться с одного берега на другой по льду.