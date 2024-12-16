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Posted 16 декабря, 04:08

Published 16 декабря, 04:08

Modified 16 декабря, 04:10

Updated 16 декабря, 04:10

На тюменском озере Андреевской провалилась под лед Niva

Хотел сократить маршрут: тюменец на Niva ушел под лед на озере Андреевском

16 декабря 2024, 04:08
Фото: МЧС ТО.

На тюменском озере Андреевской провалилась под лед Niva

Инцидент произошел в воскресенье днем. Как выяснилось, водитель решил сократить маршрут к дому и проехать через водоем. Однако угодил в проталину — передние колеса провалились под лед.

Самостоятельно выбраться из ледяной ловушки автовладельцу не удалось — пришлось звать на помощь спасателей.

Видео: МЧС ТО.

С помощью буксира транспортное средство удалось вызволить из «ледяного плена».

Фото: МЧС ТО

В МЧС по Тюменской области напоминают, что выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен. Это разрешено делать только на специально оборудованных переправах.

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Ранее «Наш Город» писал, что несколькими днями ранее на переправе в Тобольске утонул автомобиль. Водитель, несмотря на запрещающие знаки, решил перебраться с одного берега на другой по льду.

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