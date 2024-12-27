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Posted 27 декабря, 06:10

Published 27 декабря, 06:10

Modified 27 декабря, 06:12

Updated 27 декабря, 06:12

Теперь в подвале: в тюменском доме в горевшими электрощитками снова пожар

Теперь в подвале: в тюменском доме в горевшими электрощитками снова пожар

27 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.
Новый пожар случился в многоквартирном доме на улице Первооткрывателей в Тюмени. Эта многоэтажка десять дней назад стала местом трех пожаров в электрощитовых.

Во втором доме по улице Первооткрывателей снова случился пожар, но на этот раз в подвале. Жителей не эвакуировали, но многие сами вышли на улицу при виде пожарных автомобилей. Причиной вызова спасателей стало задымление в подвале, причину которого быстро устранили.

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Очевидцы поделились в соцсетях впечатлениями об очередном ЧП. Суеты и паники не было, но многие жильцы признались, что им уже тревожно при одном виде спецтехники.

Как писал «Наш Город», 17 и 18 декабря в той же многоэтажке тушили пожары, возникшие из-за возгорания в электрощитовых. Очаги возгорания нашли сразу на нескольких этажах в разных подъездах. Позже на местах ЧП нашли следы горючего и возбудили уголовное дело о поджоге. Пострадавших не было.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пожар
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