Теперь в подвале: в тюменском доме в горевшими электрощитками снова пожар

Во втором доме по улице Первооткрывателей снова случился пожар, но на этот раз в подвале. Жителей не эвакуировали, но многие сами вышли на улицу при виде пожарных автомобилей. Причиной вызова спасателей стало задымление в подвале, причину которого быстро устранили.