Теперь в подвале: в тюменском доме в горевшими электрощитками снова пожар

Posted 27 декабря, 06:10
Published 27 декабря, 06:10
Modified 27 декабря, 06:12
Updated 27 декабря, 06:12
Во втором доме по улице Первооткрывателей снова случился пожар, но на этот раз в подвале. Жителей не эвакуировали, но многие сами вышли на улицу при виде пожарных автомобилей. Причиной вызова спасателей стало задымление в подвале, причину которого быстро устранили.
Очевидцы поделились в соцсетях впечатлениями об очередном ЧП. Суеты и паники не было, но многие жильцы признались, что им уже тревожно при одном виде спецтехники.
Как писал «Наш Город», 17 и 18 декабря в той же многоэтажке тушили пожары, возникшие из-за возгорания в электрощитовых. Очаги возгорания нашли сразу на нескольких этажах в разных подъездах. Позже на местах ЧП нашли следы горючего и возбудили уголовное дело о поджоге. Пострадавших не было.