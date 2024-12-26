В Тюмени нашли водителя въехавшего в бордюр автобуса

В инспекции уточнили, что ЧП случилось с маршруткой №77. Оказалось, 37-летний водитель работал за рулем автобуса первый день. Хотя за рулем мужчина сидит с 2017 года, но право управлять транспортом категории «Д» он получил только в августе этого года.