В Тюмени нашли водителя въехавшего в бордюр автобуса

Posted 26 декабря, 09:10
Published 26 декабря, 09:10
Modified 26 декабря, 09:12
Updated 26 декабря, 09:12
В инспекции уточнили, что ЧП случилось с маршруткой №77. Оказалось, 37-летний водитель работал за рулем автобуса первый день. Хотя за рулем мужчина сидит с 2017 года, но право управлять транспортом категории «Д» он получил только в августе этого года.
«Водитель, въехавший в бордюр, вызван в Госавтоинспекцию. С ним и его руководителем проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД, особенно при перевозке людей», — пояснил представитель ГАИ.
Он отметил, что попавший в ДТП автобус, работающий на маршруте №77, не впервые участвует в нарушении правил дорожного движения. Судя по записям дорожных камер, только в августе водители на этом автобусе дважды превышали скорость и проезжали на красный сигнал светофора.
Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин настоял на процессуальной проверке инцидента с автобусом в центре Тюмени. Следователи проверяют ДТП на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.