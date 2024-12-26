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Posted 26 декабря, 09:10

Published 26 декабря, 09:10

Modified 26 декабря, 09:12

Updated 26 декабря, 09:12

В Тюмени нашли водителя въехавшего в бордюр автобуса

В Тюмени нашли водителя въехавшего в бордюр автобуса

26 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции Тюмени нашли водителя автобуса, по вине которого пострадал пассажир. Водитель не справился с управлением, и автобус врезался в ограждение на мосту.

В инспекции уточнили, что ЧП случилось с маршруткой №77. Оказалось, 37-летний водитель работал за рулем автобуса первый день. Хотя за рулем мужчина сидит с 2017 года, но право управлять транспортом категории «Д» он получил только в августе этого года.

«Водитель, въехавший в бордюр, вызван в Госавтоинспекцию. С ним и его руководителем проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД, особенно при перевозке людей», — пояснил представитель ГАИ.
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Он отметил, что попавший в ДТП автобус, работающий на маршруте №77, не впервые участвует в нарушении правил дорожного движения. Судя по записям дорожных камер, только в августе водители на этом автобусе дважды превышали скорость и проезжали на красный сигнал светофора.

Напомним, председатель СКР Александр Бастрыкин настоял на процессуальной проверке инцидента с автобусом в центре Тюмени. Следователи проверяют ДТП на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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