Бастрыкин настоял на проверке ДТП с автобусом в Тюмени

Posted 26 декабря, 05:07
Published 26 декабря, 05:07
Modified 26 декабря, 05:09
Updated 26 декабря, 05:09
ЧП случилось 23 декабря в Тюмени. Водитель автобуса двигался по маршруту с пассажирами в салоне. Автобус слишком разогнался и на мосту врезался в бордюр. Удар был такой силы, что в салоне разбились стекла. Один из пассажиров получил травму.
Информация о происшествии дошла до центрального аппарата, и Бастрыкин настоял, чтобы работающие в регионе сотрудники провели проверку. Главная задача — установить, есть ли признаки предоставления небезопасных услуг населению.
«Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.
Как писал «Наш Город», в 2024 году случилось более 100 ДТП с участием автобусов в Тюмени. Более 50% аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.