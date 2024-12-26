Бастрыкин настоял на проверке ДТП с автобусом в Тюмени

ЧП случилось 23 декабря в Тюмени. Водитель автобуса двигался по маршруту с пассажирами в салоне. Автобус слишком разогнался и на мосту врезался в бордюр. Удар был такой силы, что в салоне разбились стекла. Один из пассажиров получил травму.