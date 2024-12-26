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Posted 26 декабря, 05:07

Published 26 декабря, 05:07

Modified 26 декабря, 05:09

Updated 26 декабря, 05:09

Бастрыкин настоял на проверке ДТП с автобусом в Тюмени

Бастрыкин настоял на проверке ДТП с автобусом в Тюмени

26 декабря 2024, 05:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента с наехавшим на бордюр автобусом.

ЧП случилось 23 декабря в Тюмени. Водитель автобуса двигался по маршруту с пассажирами в салоне. Автобус слишком разогнался и на мосту врезался в бордюр. Удар был такой силы, что в салоне разбились стекла. Один из пассажиров получил травму.

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Информация о происшествии дошла до центрального аппарата, и Бастрыкин настоял, чтобы работающие в регионе сотрудники провели проверку. Главная задача — установить, есть ли признаки предоставления небезопасных услуг населению.

«Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.
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Как писал «Наш Город», в 2024 году случилось более 100 ДТП с участием автобусов в Тюмени. Более 50% аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Авария#Александр Бастрыкин
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