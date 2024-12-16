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Posted 16 декабря, 10:31

Published 16 декабря, 10:31

Modified 16 декабря, 10:33

Updated 16 декабря, 10:33

Женщина на иномарке сбила школьницу на зебре в Тюмени и не смогла объяснить, почему

Женщина на иномарке сбила школьницу на зебре в Тюмени и не смогла объяснить, почему

16 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Школьница попала в больницу прямо с пешеходного перехода в Тюмени. Женщина на иномарке не притормозила перед зеброй и сбила ребенка.

Автомобиль «Хендэ Крета» сбил 12-летнюю девочку в районе дома 25 на улице Судоремонтной. Школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но все равно оказалась под машиной. Оказалось, за рулем сидела женщина. Она не смогла объяснить, почему ехала прямо на ребенка.

«В результате ДТП девочка получила травму ноги. Сейчас устанавливается, почему 42-летняя водитель иномарки не остановилась перед зеброй», — рассказали в областной Госавтоинспекции.
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Ребенка отвезли в больницу, а на месте аварии работаю специалисты. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, на Московском тракте двухлетний ребенок попал под машину на глазах у матери. Водитель скрылся с места ДТП.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария#Женщина-водитель#Сбитый ребенок
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