Женщина на иномарке сбила школьницу на зебре в Тюмени и не смогла объяснить, почему

Автомобиль «Хендэ Крета» сбил 12-летнюю девочку в районе дома 25 на улице Судоремонтной. Школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но все равно оказалась под машиной. Оказалось, за рулем сидела женщина. Она не смогла объяснить, почему ехала прямо на ребенка.