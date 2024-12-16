Женщина на иномарке сбила школьницу на зебре в Тюмени и не смогла объяснить, почему

Posted 16 декабря, 10:31
Published 16 декабря, 10:31
Modified 16 декабря, 10:33
Updated 16 декабря, 10:33
Автомобиль «Хендэ Крета» сбил 12-летнюю девочку в районе дома 25 на улице Судоремонтной. Школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но все равно оказалась под машиной. Оказалось, за рулем сидела женщина. Она не смогла объяснить, почему ехала прямо на ребенка.
«В результате ДТП девочка получила травму ноги. Сейчас устанавливается, почему 42-летняя водитель иномарки не остановилась перед зеброй», — рассказали в областной Госавтоинспекции.
Ребенка отвезли в больницу, а на месте аварии работаю специалисты. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, на Московском тракте двухлетний ребенок попал под машину на глазах у матери. Водитель скрылся с места ДТП.