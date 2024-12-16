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Posted 16 декабря, 10:00

Published 16 декабря, 10:00

Modified 16 декабря, 10:02

Updated 16 декабря, 10:02

Тюменцы в эфире Первого канала разругались на всю страну из-за детей

«Не мама, а тварина»: тюменцы на Первом канале разругались на всю страну из-за детей

16 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI.

Тюменцы в эфире Первого канала разругались на всю страну из-за детей

Бывшие супруги из Тюмени устроили скандал в эфире Первого канала. Тюменка заявила, что бывший муж весь брак играл в танки, а в промежутках ревновал и бил ее.

Бывшая семейная пара из Тюмени приняла участие в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Спор случился из-за детей, которых суд оставил жить с матерью. Первой в студии появилась бабушка и пожаловалась на бывшую невестку Ирину, из-за которой не видела внуков три года и которая мешает отцу общаться с детьми.

Ирина рассказала, что семейная жизнь для бывшего мужа состояла из компьютерных игр, ревности и агрессии. Когда женщине надоело выносить побои от неработающего мужа, она развелась и по суду получила опеку над детьми. Муж не интересовался детьми до развода, и после него ни раз не приехал их повидать.

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«После развода ребенок уезжал к бабушке. Дочь приехала обратно и сказала, что между собой бывший супруг и сноха называют меня тварью. То есть я не мама, я тварина», — рассказала Ирина в эфире федерального канала.

Вышедшая в студию дочь героев программы подтвердила, что отец обращал на них мало внимания, когда они жили все вместе. Сейчас дети живут дружно с мамой и ее новым избранником.

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Отец детей Дмитрий заявил, что жена ему изменила, но рассказать подробности своей обиды не смог. Только заявил, что сам готов заботиться о детях и намерен лишить бывшую жену родительских прав.

Как писал «Наш Город», суд приговорил стримершу Жади из Тюмени к пяти годам в колонии за истязание двоих сыновей в прямом эфире в соцсети.

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