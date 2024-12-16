«Не мама, а тварина»: тюменцы на Первом канале разругались на всю страну из-за детей

Posted 16 декабря, 10:00
Published 16 декабря, 10:00
Modified 16 декабря, 10:02
Updated 16 декабря, 10:02
Бывшая семейная пара из Тюмени приняла участие в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Спор случился из-за детей, которых суд оставил жить с матерью. Первой в студии появилась бабушка и пожаловалась на бывшую невестку Ирину, из-за которой не видела внуков три года и которая мешает отцу общаться с детьми.
Ирина рассказала, что семейная жизнь для бывшего мужа состояла из компьютерных игр, ревности и агрессии. Когда женщине надоело выносить побои от неработающего мужа, она развелась и по суду получила опеку над детьми. Муж не интересовался детьми до развода, и после него ни раз не приехал их повидать.
«После развода ребенок уезжал к бабушке. Дочь приехала обратно и сказала, что между собой бывший супруг и сноха называют меня тварью. То есть я не мама, я тварина», — рассказала Ирина в эфире федерального канала.
Вышедшая в студию дочь героев программы подтвердила, что отец обращал на них мало внимания, когда они жили все вместе. Сейчас дети живут дружно с мамой и ее новым избранником.
Отец детей Дмитрий заявил, что жена ему изменила, но рассказать подробности своей обиды не смог. Только заявил, что сам готов заботиться о детях и намерен лишить бывшую жену родительских прав.
Как писал «Наш Город», суд приговорил стримершу Жади из Тюмени к пяти годам в колонии за истязание двоих сыновей в прямом эфире в соцсети.