«Не мама, а тварина»: тюменцы на Первом канале разругались на всю страну из-за детей

Ирина рассказала, что семейная жизнь для бывшего мужа состояла из компьютерных игр, ревности и агрессии. Когда женщине надоело выносить побои от неработающего мужа, она развелась и по суду получила опеку над детьми. Муж не интересовался детьми до развода, и после него ни раз не приехал их повидать.