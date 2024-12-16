«Готов помирать на трассе»: тюменец сорвался на пути к 5 млн руб в шоу «Суперниндзя»

Сергей Девляшов получил прозвище сибирского человека-паука за свою ловкость. В 2017 году он без страховки забрался на одну из башен «Москва-Сити». Правда, на вершине его встретила не комиссия с наградой, а сотрудники полиции. Девляшов был вторым выходцем из Тюмени на шоу «Суперниндзя» после Александра Шикова, который тоже вылетел из проекта.