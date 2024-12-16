«Готов помирать на трассе»: тюменец сорвался на пути к 5 млн руб в шоу «Суперниндзя»

Posted 16 декабря, 06:54
Published 16 декабря, 06:54
Modified 16 декабря, 07:08
Updated 16 декабря, 07:08
Перед началом шоу «Суперниндзя» Девляшов напомнил, что он не профессиональный атлет, но подготовился и готов бороться за победу.
«Эта трасса будет второй в моей жизни, первая была в прошлом сезоне. Оказался шестым. Я готов составить конкуренцию профессиональным атлетам. Готов помирать на этой трассе», — заявил тюменец.
Девляшов стартовал очень уверенно и с легкостью прошел первые два испытания: перелетел на кольце через бассейн и удачно прыгнул на турнике. Третье испытание стало роковым. Мужчине нужно было ухватиться за металлические «усы», но он не сумел и упал в воду.
Уверенность тюменца вызвала симпатию даже у ведущих, которые очень эмоционально отреагировали на провал участника — в телеэфире пришлось забить звуком их высказывания.
Сергей Девляшов получил прозвище сибирского человека-паука за свою ловкость. В 2017 году он без страховки забрался на одну из башен «Москва-Сити». Правда, на вершине его встретила не комиссия с наградой, а сотрудники полиции. Девляшов был вторым выходцем из Тюмени на шоу «Суперниндзя» после Александра Шикова, который тоже вылетел из проекта.
Ранее «Наш город» писал, что другая тюменка, участница федерального шоу «Мама в 16» снова беременна. На этот раз девушка не уверена, что оставит ребенка, потому что зачатие прошло без ее согласия.