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Posted 16 декабря, 06:54

Published 16 декабря, 06:54

Modified 16 декабря, 07:08

Updated 16 декабря, 07:08

Тюменский человек-паук сорвался с трассы на шоу «Суперниндзя»

«Готов помирать на трассе»: тюменец сорвался на пути к 5 млн руб в шоу «Суперниндзя»

16 декабря 2024, 06:54
Фото: 1MI.

Тюменский человек-паук сорвался с трассы на шоу «Суперниндзя»

Житель Тюмени Сергей Девляшов провалился на испытании в шоу «Суперниндзя» и не попал в суперфинал. Тюменец буквально сорвался на пути к пяти миллионам рублей.

Перед началом шоу «Суперниндзя» Девляшов напомнил, что он не профессиональный атлет, но подготовился и готов бороться за победу.

«Эта трасса будет второй в моей жизни, первая была в прошлом сезоне. Оказался шестым. Я готов составить конкуренцию профессиональным атлетам. Готов помирать на этой трассе», — заявил тюменец.

Девляшов стартовал очень уверенно и с легкостью прошел первые два испытания: перелетел на кольце через бассейн и удачно прыгнул на турнике. Третье испытание стало роковым. Мужчине нужно было ухватиться за металлические «усы», но он не сумел и упал в воду.

Сергей ДевляшовСергей Девляшов
Сергей Девляшов. Фото: пресс-служба СТС

Уверенность тюменца вызвала симпатию даже у ведущих, которые очень эмоционально отреагировали на провал участника — в телеэфире пришлось забить звуком их высказывания.

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Сергей Девляшов получил прозвище сибирского человека-паука за свою ловкость. В 2017 году он без страховки забрался на одну из башен «Москва-Сити». Правда, на вершине его встретила не комиссия с наградой, а сотрудники полиции. Девляшов был вторым выходцем из Тюмени на шоу «Суперниндзя» после Александра Шикова, который тоже вылетел из проекта.

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Ранее «Наш город» писал, что другая тюменка, участница федерального шоу «Мама в 16» снова беременна. На этот раз девушка не уверена, что оставит ребенка, потому что зачатие прошло без ее согласия.

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