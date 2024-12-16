Бастрыкин взял дело многодетных тюменских погорельцев на контроль

Posted 16 декабря, 08:58
Published 16 декабря, 08:58
Modified 16 декабря, 09:00
Updated 16 декабря, 09:00
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует, как идет проверка жалобы тюменца с шестью детьми. Семейство лишилось жилья при пожаре, а местные власти не помогают им улучшить ситуацию.
По данным СКР, жилье многодетной семьи из Тюменской области сгорело в 2019 году. Местные власти поселили пострадавших в маневренном фонде и приняли заявление на улучшение жилищных условий. Отец семейства позвонил на горячую линию СКР и пожаловался, что квартиру им дали малогабаритную, сырую, в доме 1970 года постройки. Тюменец заявил, что по комнатам распространилась плесень, и из-за нее болеют дети, один из которых — инвалид.
«Семья на протяжении пяти лет состоит в очереди на улучшение жилищных условий, однако до настоящего времени их права не реализованы. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — пояснили в СКР.
Главе ведомства также доложат о решении, принятом по итогам проверки жалобы.
Как писал «Наш Город», власти Ялуторовска занялись расселением жителей аварийного дома только после вмешательства Генпрокуратуры. Здание признали аварийным еще в 2018 году, а в конце 2023 года там случился пожар.