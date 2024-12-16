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Posted 16 декабря, 08:58

Published 16 декабря, 08:58

Modified 16 декабря, 09:00

Updated 16 декабря, 09:00

Бастрыкин взял дело многодетных тюменских погорельцев на контроль

Бастрыкин взял дело многодетных тюменских погорельцев на контроль

16 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI.
Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу многодетной тюменской семьи, пострадавшей при пожаре. Погорельцы хотят узнать, почему с 2019 года им отказывают в предоставлении благоустроенного жилья.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует, как идет проверка жалобы тюменца с шестью детьми. Семейство лишилось жилья при пожаре, а местные власти не помогают им улучшить ситуацию.

По данным СКР, жилье многодетной семьи из Тюменской области сгорело в 2019 году. Местные власти поселили пострадавших в маневренном фонде и приняли заявление на улучшение жилищных условий. Отец семейства позвонил на горячую линию СКР и пожаловался, что квартиру им дали малогабаритную, сырую, в доме 1970 года постройки. Тюменец заявил, что по комнатам распространилась плесень, и из-за нее болеют дети, один из которых — инвалид.

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«Семья на протяжении пяти лет состоит в очереди на улучшение жилищных условий, однако до настоящего времени их права не реализованы. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — пояснили в СКР.
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Главе ведомства также доложат о решении, принятом по итогам проверки жалобы.

Как писал «Наш Город», власти Ялуторовска занялись расселением жителей аварийного дома только после вмешательства Генпрокуратуры. Здание признали аварийным еще в 2018 году, а в конце 2023 года там случился пожар.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Пожар#Александр Бастрыкин
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