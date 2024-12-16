Бастрыкин взял дело многодетных тюменских погорельцев на контроль

По данным СКР, жилье многодетной семьи из Тюменской области сгорело в 2019 году. Местные власти поселили пострадавших в маневренном фонде и приняли заявление на улучшение жилищных условий. Отец семейства позвонил на горячую линию СКР и пожаловался, что квартиру им дали малогабаритную, сырую, в доме 1970 года постройки. Тюменец заявил, что по комнатам распространилась плесень, и из-за нее болеют дети, один из которых — инвалид.