Тюменец собрал 100 штрафов по всей России и лишился машины

Судебные приставы арестовали автомобиль тюменца за неоплаченные штрафы, выписанные в нескольких регионах. Мужчину ловили на превышении скорости в Татарстане, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. На этот раз его остановили на 177-м км автодороги Курган–Тюмень.