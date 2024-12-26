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Posted 26 декабря, 03:20

Published 26 декабря, 03:20

Modified 26 декабря, 03:22

Updated 26 декабря, 03:22

Тюменец собрал 100 штрафов по всей России и лишился машины

Тюменец собрал 100 штрафов по всей России и лишился машины

26 декабря 2024, 03:20
Фото: 1MI.
Водитель из Тюмени отметился штрафами в нескольких регионах России, но расплата его поджидала именно дома. Общее число назначенных судом наказаний превысило сотню.

Судебные приставы арестовали автомобиль тюменца за неоплаченные штрафы, выписанные в нескольких регионах. Мужчину ловили на превышении скорости в Татарстане, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. На этот раз его остановили на 177-м км автодороги Курган–Тюмень.

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Нарушителя вычислили с помощью системы «Паутина». По данным Госавтоинспекции, тюменец с начала 2024 года получил 131 штраф, но исполнил наказание только за 31 нарушение. За оставшиеся 100 нарушений осталась неоплаченной сумма в 65 тыс. рублей.

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Судебные приставы начислили злостному неплательщику штрафов 99 800 рублей исполнительского сбора. После остановки инспекторами автомобиль любителя полихачить арестовали приставы.

Ранее житель Тюмени на время лишился автомобиля из-за 235 неоплаченных штрафов. Большинство выписано за превышение скорости.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Штрафы#Судебные приставы
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