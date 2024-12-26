Тюменец собрал 100 штрафов по всей России и лишился машины

Posted 26 декабря, 03:20
Published 26 декабря, 03:20
Modified 26 декабря, 03:22
Updated 26 декабря, 03:22
Судебные приставы арестовали автомобиль тюменца за неоплаченные штрафы, выписанные в нескольких регионах. Мужчину ловили на превышении скорости в Татарстане, Самарской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. На этот раз его остановили на 177-м км автодороги Курган–Тюмень.
Нарушителя вычислили с помощью системы «Паутина». По данным Госавтоинспекции, тюменец с начала 2024 года получил 131 штраф, но исполнил наказание только за 31 нарушение. За оставшиеся 100 нарушений осталась неоплаченной сумма в 65 тыс. рублей.
Судебные приставы начислили злостному неплательщику штрафов 99 800 рублей исполнительского сбора. После остановки инспекторами автомобиль любителя полихачить арестовали приставы.
Ранее житель Тюмени на время лишился автомобиля из-за 235 неоплаченных штрафов. Большинство выписано за превышение скорости.