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Posted 27 декабря, 03:58

Published 27 декабря, 03:58

Modified 27 декабря, 04:00

Updated 27 декабря, 04:00

Найденное в тюменском гараже старинное надгробие вернут на кладбище

Найденное в тюменском гараже старинное надгробие вернут на кладбище

27 декабря 2024, 03:58
Фото: Музей «Мы жили».
Старинное надгробие времен царской России решено вернуть на Текутьевское кладбище. Но с этим возникли проблемы.

МКУ «Некрополь» согласилось, чтобы старинное надгробие привезли на его прежнее место на Текутьевском кладбище. Камень располагался у могилы тюменки, умершей в 1912 году, хотя определить это было непросто: имя намеренно сбили с надгробия. На боковой грани уцелела дата смерти — 3 августа 1912 года, на другой грани — текст: «прожившая 18 лет умерла от родов».

«Согласно метрической книге Симеоновской церкви, в упомянутую дату скончалась 18-летняя Аполлинария, жена крестьянина Тарского уезда. Она была погребена на городском кладбище, на Текутьевском. Планируем перевезти надгробие на некрополь», — рассказала автор проекта «Мы жили» Влада Нерадовская.
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Но процесс застопорился из-за слишком большого веса камня. Для его перевозки нужна специальная техника. Волонтеры ищут автомобиль с манипулятором.

Накануне в одном из гаражей, подготовленных к сносу, нашли надгробие дореволюционных времен. Камень был очень большим, но с искусно выполненными узорами.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень
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