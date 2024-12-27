Найденное в тюменском гараже старинное надгробие вернут на кладбище

Posted 27 декабря, 03:58
Published 27 декабря, 03:58
Modified 27 декабря, 04:00
Updated 27 декабря, 04:00
МКУ «Некрополь» согласилось, чтобы старинное надгробие привезли на его прежнее место на Текутьевском кладбище. Камень располагался у могилы тюменки, умершей в 1912 году, хотя определить это было непросто: имя намеренно сбили с надгробия. На боковой грани уцелела дата смерти — 3 августа 1912 года, на другой грани — текст: «прожившая 18 лет умерла от родов».
«Согласно метрической книге Симеоновской церкви, в упомянутую дату скончалась 18-летняя Аполлинария, жена крестьянина Тарского уезда. Она была погребена на городском кладбище, на Текутьевском. Планируем перевезти надгробие на некрополь», — рассказала автор проекта «Мы жили» Влада Нерадовская.
Но процесс застопорился из-за слишком большого веса камня. Для его перевозки нужна специальная техника. Волонтеры ищут автомобиль с манипулятором.
Накануне в одном из гаражей, подготовленных к сносу, нашли надгробие дореволюционных времен. Камень был очень большим, но с искусно выполненными узорами.