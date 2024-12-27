Найденное в тюменском гараже старинное надгробие вернут на кладбище

МКУ «Некрополь» согласилось, чтобы старинное надгробие привезли на его прежнее место на Текутьевском кладбище. Камень располагался у могилы тюменки, умершей в 1912 году, хотя определить это было непросто: имя намеренно сбили с надгробия. На боковой грани уцелела дата смерти — 3 августа 1912 года, на другой грани — текст: «прожившая 18 лет умерла от родов».