В одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России

Как сообщают журналисты портала 72.ru, нашли надгробие они в одном из гаражей. Украдено все же оно было или нет — неизвестно, однако предназначалось оно для умершей 18-летней девушки. Как выяснили эксперты, она прожила до совершеннолетия, по современным меркам, разумеется, но умерла при родах.