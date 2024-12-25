В одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России

Posted 25 декабря, 11:48
Published 25 декабря, 11:48
Modified 25 декабря, 12:11
Updated 25 декабря, 12:11
Как сообщают журналисты портала 72.ru, нашли надгробие они в одном из гаражей. Украдено все же оно было или нет — неизвестно, однако предназначалось оно для умершей 18-летней девушки. Как выяснили эксперты, она прожила до совершеннолетия, по современным меркам, разумеется, но умерла при родах.
Принадлежало надгробие некой Аполлинарии Карташевой, которая действительно умерла в 18 лет. Записи о кончине до сих пор есть в архивах Тюмени. Она была женой крестьянина Тарского уезда Бергамакской волости Алексея Симонова Карташева.
Узнав о том, что памятнику место на Текутьевском кладбище, историки связались с МКУ «Некрополь», чтобы они помогли с возвращением надгробия на место.
При этом сам орнамент и постамент хорошо сохранились.
Ранее сообщалось о том, что в селе под Тюменью прощаются с бойцом Росгвардии. Его автомобиль был расстрелян.