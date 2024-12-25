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Posted 25 декабря, 11:48

Published 25 декабря, 11:48

Modified 25 декабря, 12:11

Updated 25 декабря, 12:11

В одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России

В одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России

25 декабря 2024, 11:48
Фото: 1MI.
Сюжет
История Тюмени
Тюменские журналисты во время подготовки материала о сносе гаражей ради КРТ в одном из районов города откопали интересную находку. Старое надгробие еще дореволюционных времен. Как оно оказалось в гараже — загадка, ведь на нем даже написано имя усопшей, значит, оно для кого-то предполагалось.

Как сообщают журналисты портала 72.ru, нашли надгробие они в одном из гаражей. Украдено все же оно было или нет — неизвестно, однако предназначалось оно для умершей 18-летней девушки. Как выяснили эксперты, она прожила до совершеннолетия, по современным меркам, разумеется, но умерла при родах.

Принадлежало надгробие некой Аполлинарии Карташевой, которая действительно умерла в 18 лет. Записи о кончине до сих пор есть в архивах Тюмени. Она была женой крестьянина Тарского уезда Бергамакской волости Алексея Симонова Карташева.

Узнав о том, что памятнику место на Текутьевском кладбище, историки связались с МКУ «Некрополь», чтобы они помогли с возвращением надгробия на место.

При этом сам орнамент и постамент хорошо сохранились.

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