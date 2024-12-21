nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 04:17

Published 21 декабря, 04:17

Modified 21 декабря, 04:27

Updated 21 декабря, 04:27

Погибшего в зоне СВО тюменца похоронили в селе Сладково

В селе под Тюменью похоронили погибшего мотострелка

21 декабря 2024, 04:17
Фото: тг-канал Александр Иванов.

Погибшего в зоне СВО тюменца похоронили в селе Сладково

Сюжет
Бойцы СВО
Житель Сладковского района, рядовой мотострелковой роты Игорь Гавриков погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания.
«Наш земляк проявил мужество, отвагу и самоотверженность, выполняя важную миссию — положить конец расцвету нацизма у границ России. Пусть память о герое будет светлой, а его храбрость вдохновляет будущие поколения. Скорблю вместе с вами», — сообщил в своем тг-канале глава Сладковского района Александр Иванов.
Фото: тг-канал Александр Иванов

Церемония прощания с Игорем Гавриковым состоялась накануне на кладбище в Сладковском районе. Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.

Всю жизнь отдал службе. На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Ялуторовска Александр Хухоров. Участие в спецоперации он принимал с первых ее дней.

Читайте также:
В Тюмени сегодня ударят морозы. Ожидается изморозьАвария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителейМигрантам поставили условие для работы в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Военные действия#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика