В селе под Тюменью похоронили погибшего мотострелка

Posted 21 декабря, 04:17
Published 21 декабря, 04:17
Modified 21 декабря, 04:27
Updated 21 декабря, 04:27
«Наш земляк проявил мужество, отвагу и самоотверженность, выполняя важную миссию — положить конец расцвету нацизма у границ России. Пусть память о герое будет светлой, а его храбрость вдохновляет будущие поколения. Скорблю вместе с вами», — сообщил в своем тг-канале глава Сладковского района Александр Иванов.
Церемония прощания с Игорем Гавриковым состоялась накануне на кладбище в Сладковском районе. Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Ялуторовска Александр Хухоров. Участие в спецоперации он принимал с первых ее дней.