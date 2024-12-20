nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 16:12

Published 20 декабря, 16:12

Modified 20 декабря, 16:14

Updated 20 декабря, 16:14

Авария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителей

Авария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителей

20 декабря 2024, 16:12
Фото: телеграм-канал «Госавтоинспекция Тюменской области».
Сюжет
ДТП
20 декабря на 425-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло лобовое столкновение между автомобилями Ford и Lada.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя Lada на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«В результате дорожной аварии 35-летний водитель „Форда“, житель г. Н. Уренгоя, и 57-летний водитель „Лады“, житель г. Сургута, погибли», — говорится в публикации профильного телеграм-канала ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Мигрантам поставили условие для работы в Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее мы писали, что авария в центре Тюмени собрала пробку в полтора километра.

Читайте также:
В жутком ДТП под Тюменью пострадали двое детей. Один из них — младенецДва человека погибли в ДТП на тюменской трассеБолее 50% ДТП с автобусами в Тюмени произошли по вине их водителей
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика