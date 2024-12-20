Авария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителей

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

«В результате дорожной аварии 35-летний водитель „Форда“, житель г. Н. Уренгоя, и 57-летний водитель „Лады“, житель г. Сургута, погибли», — говорится в публикации профильного телеграм-канала ведомства.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя Lada на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

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