Авария двух легковушек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск унесла жизни водителей

Posted 20 декабря, 16:12
Published 20 декабря, 16:12
Modified 20 декабря, 16:14
Updated 20 декабря, 16:14
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя Lada на встречную полосу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
«В результате дорожной аварии 35-летний водитель „Форда“, житель г. Н. Уренгоя, и 57-летний водитель „Лады“, житель г. Сургута, погибли», — говорится в публикации профильного телеграм-канала ведомства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.