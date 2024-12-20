У него осталось двое детей: в Ялуторовске простятся с погибшим на СВО разведчиком

Posted 20 декабря, 11:14
Published 20 декабря, 11:14
Modified 20 декабря, 11:16
Updated 20 декабря, 11:16
По информации администрации Ялуторовска, до начала спецоперации Александр Хухоров работал на молочном комбинате. Он проходил военную службу в Чечне, а в 2014 году подписал контракт и уехал в военную часть Севастополя.
В зоне СВО находился с первых дней. Александр служил разведчиком-радиотелефонистом разведывательного батальона, в должности старшего сержанта. Погиб во время исполнения боевого задания.
Прощание с Александром Хухоровым состоится 23 декабря в Сретенском Соборе. У погибшего осталось двое детей.