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Posted 20 декабря, 11:14

Published 20 декабря, 11:14

Modified 20 декабря, 11:16

Updated 20 декабря, 11:16

В Ялуторовске простятся с погибшим на СВО разведчиком

У него осталось двое детей: в Ялуторовске простятся с погибшим на СВО разведчиком

20 декабря 2024, 11:14
Фото: 1MI.

В Ялуторовске простятся с погибшим на СВО разведчиком

Сюжет
Ялуторовск
Как стало известно, в Ялуторовске Тюменской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции разведчиком. Александр Хухоров погиб при исполнении боевого задания.

По информации администрации Ялуторовска, до начала спецоперации Александр Хухоров работал на молочном комбинате. Он проходил военную службу в Чечне, а в 2014 году подписал контракт и уехал в военную часть Севастополя.

В зоне СВО находился с первых дней. Александр служил разведчиком-радиотелефонистом разведывательного батальона, в должности старшего сержанта. Погиб во время исполнения боевого задания.

Прощание с Александром Хухоровым состоится 23 декабря в Сретенском Соборе. У погибшего осталось двое детей.

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Ранее стало известно, что на СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом.

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