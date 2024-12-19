Перед Новым годом спрос тюменцев на установку бытовой техники в разы вырос

Posted 19 декабря, 11:38
Published 19 декабря, 11:38
Modified 19 декабря, 11:40
Updated 19 декабря, 11:40
Зачастую тюменцы обращаются за помощью специалистов по установке газовых котлов, колонок и водонагревателей. Еще одна популярная услуга — установка и монтаж посудомоечных машин. На третьем месте — установка стиральных и сушильных машин.
Согласно данным сервиса, жители нашего региона все чаще делают акцент на подготовке своего жилья к праздникам, отдавая предпочтение не только обновлению интерьера, но и улучшению функциональности. При этом, по словам аналитиков, сезонные скидки на бытовую технику делают покупку новых устройств более доступной.
Тем временем, спрос на подключение кухонных плит, варочных панелей и духовых шкафов вырос на 183 процентов год к году. Это связано с увеличением интереса к домашней кулинарии в осенне-зимний период (в этот период люди зачастую сидят дома).
Ранее «Наш город» писал о том, что жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления.