nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:38

Published 19 декабря, 11:38

Modified 19 декабря, 11:40

Updated 19 декабря, 11:40

Перед Новым годом спрос тюменцев на установку бытовой техники в разы вырос

Перед Новым годом спрос тюменцев на установку бытовой техники в разы вырос

19 декабря 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney.
В канун новогодних праздников спрос тюменцев на установку и подключение бытовой техники вырос на 35 процентов год к году, сообщают аналитики «Авито Услуги».

Зачастую тюменцы обращаются за помощью специалистов по установке газовых котлов, колонок и водонагревателей. Еще одна популярная услуга — установка и монтаж посудомоечных машин. На третьем месте — установка стиральных и сушильных машин.

Согласно данным сервиса, жители нашего региона все чаще делают акцент на подготовке своего жилья к праздникам, отдавая предпочтение не только обновлению интерьера, но и улучшению функциональности. При этом, по словам аналитиков, сезонные скидки на бытовую технику делают покупку новых устройств более доступной.

Тем временем, спрос на подключение кухонных плит, варочных панелей и духовых шкафов вырос на 183 процентов год к году. Это связано с увеличением интереса к домашней кулинарии в осенне-зимний период (в этот период люди зачастую сидят дома).

Что жители Тюмени чаще ремонтируют перед Новым годом?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления.

Читайте также:
Стоимость квартир в новостройках Тюмени снизилась менее чем на 1%Куда жаловаться тюменцам на плохую уборку снега?В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Бытовая техника и электроника#Бытовая техника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика