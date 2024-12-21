В Тюмени сегодня ударят морозы. Ожидается изморозь

В Тобольске 21 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в ночные часы. Утром и днем столбики термометров покажут -18…-16, в темное время суток температура воздуха составит до -12…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.