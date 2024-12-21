В Тюмени сегодня ударят морозы. Ожидается изморозь

Posted 21 декабря, 03:47
Published 21 декабря, 03:47
Modified 21 декабря, 03:49
Updated 21 декабря, 03:49
В Тюмени 21 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -15…-11, в вечерние часы термометры покажут -11…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:15, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Тобольске 21 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в ночные часы. Утром и днем столбики термометров покажут -18…-16, в темное время суток температура воздуха составит до -12…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.
В Ишиме 21 декабря ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается -14….-10, ночью термометры покажут -16…-13. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 15:47, продолжительность дня 6 часов 55 минут.