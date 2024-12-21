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Posted 21 декабря, 03:47

Published 21 декабря, 03:47

Modified 21 декабря, 03:49

Updated 21 декабря, 03:49

В Тюмени 21 декабря похолодает до -23

В Тюмени сегодня ударят морозы. Ожидается изморозь

21 декабря 2024, 03:47
Фото: 1MI.

В Тюмени 21 декабря похолодает до -23

Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 5-10 м/с и изморозь ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 21 декабря. Днем термометры покажут -10…-15, в ночные часы -18…-23, при натекании облачности до -15…-10.

В Тюмени 21 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -15…-11, в вечерние часы термометры покажут -11…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:15, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 41 минута.

В Тобольске 21 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в ночные часы. Утром и днем столбики термометров покажут -18…-16, в темное время суток температура воздуха составит до -12…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

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В Ишиме 21 декабря ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы. Утром и днем ожидается -14….-10, ночью термометры покажут -16…-13. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 15:47, продолжительность дня 6 часов 55 минут.

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