Никакого праздника. Глава Тобольска Вагин не сдержал главное Новогоднее обещание

Posted 25 декабря, 11:31
Published 25 декабря, 11:31
Modified 25 декабря, 11:40
Updated 25 декабря, 11:40
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Вагин обещал выйти на праздничные мероприятия в костюме Новогоднего волшебника, однако передумал в последний момент. Отказаться от заявления, сделанного в прямом эфире, мэра отговорили коллеги и подчиненные. По их мнению, это вызвало бы еще больше негатива в соцсетях, который сейчас и так окружает главу Тобольска.
Дело в том, что мэр Вагин сейчас не в почете из-за того, что не выполняет обещания, которые раздал, только придя на пост главы города. Мнение горожан к нему пока что резко отрицательное.
Поэтому, чтобы избежать лишнего скандала, Вагин появился на праздничном мероприятии в честь открытия главной городской елки с другими Дедами Морозами, но в обычной одежде.
При этом, как отмечают инсайдеры, такой сценарий оказался удачным. Например, в сравнении с опытом ямальского коллеги. Там Ряженый глава Нового Уренгоя Воронов все праздники по несколько часов поздравлял детей, а через некоторое время попал в СИЗО по обвинению во взятке.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени со следующего года подорожают все автомобили.