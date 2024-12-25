Никакого праздника. Глава Тобольска Вагин не сдержал главное Новогоднее обещание

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Вагин обещал выйти на праздничные мероприятия в костюме Новогоднего волшебника, однако передумал в последний момент. Отказаться от заявления, сделанного в прямом эфире, мэра отговорили коллеги и подчиненные. По их мнению, это вызвало бы еще больше негатива в соцсетях, который сейчас и так окружает главу Тобольска.