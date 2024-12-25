nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:31

Published 25 декабря, 11:31

Modified 25 декабря, 11:40

Updated 25 декабря, 11:40

Глава Тобольска Петр Вагин не сдержал главное Новогоднее обещание

Никакого праздника. Глава Тобольска Вагин не сдержал главное Новогоднее обещание

25 декабря 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Тобольска Петр Вагин не сдержал главное Новогоднее обещание

Сюжет
Дед Мороз
Мэр Тобольска Петр Вагин не сдержал свое главное Новогоднее обещание, о котором говорил до праздничных мероприятий в городе. Речь о его появлении перед жителями города в костюме Деда Мороза.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Вагин обещал выйти на праздничные мероприятия в костюме Новогоднего волшебника, однако передумал в последний момент. Отказаться от заявления, сделанного в прямом эфире, мэра отговорили коллеги и подчиненные. По их мнению, это вызвало бы еще больше негатива в соцсетях, который сейчас и так окружает главу Тобольска.

Дело в том, что мэр Вагин сейчас не в почете из-за того, что не выполняет обещания, которые раздал, только придя на пост главы города. Мнение горожан к нему пока что резко отрицательное.

Поэтому, чтобы избежать лишнего скандала, Вагин появился на праздничном мероприятии в честь открытия главной городской елки с другими Дедами Морозами, но в обычной одежде.

Загадка Тюмени: куда Дед Мороз несет розовую тапочку?
Узнать подробнее

При этом, как отмечают инсайдеры, такой сценарий оказался удачным. Например, в сравнении с опытом ямальского коллеги. Там Ряженый глава Нового Уренгоя Воронов все праздники по несколько часов поздравлял детей, а через некоторое время попал в СИЗО по обвинению во взятке.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени со следующего года подорожают все автомобили.

Читайте также:
Раскупаем последнее. Со следующего года в Тюмени подорожают все автомобилиВ новогоднюю ночь над Тюменью взойдет черная лунаМедик-террорист. Тюменец получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической ячейке
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Скандалы#Дед Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика