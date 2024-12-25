nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 10:52

Published 25 декабря, 10:52

Modified 25 декабря, 11:55

Updated 25 декабря, 11:55

В новогоднюю ночь над Тюменью взойдет черная луна

В новогоднюю ночь над Тюменью взойдет черная луна

25 декабря 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.
31 декабря, перед Новогодней ночью тюменцы станут свидетелями уникального астрономического явления. Над городом взойдет черная луна.

Черной луной на самом деле называется новолуние одного месяца или третье новолуние одного астрономического сезона.

При этом само событие достаточно редкое. Луну закрывает черным пятном, и разглядеть можно только ее очертания, происходит такое 3-4 раза за столетие, особенно, в случае выпадения этого события на новогоднюю ночь.

В 20-м веке такое происходило всего 4 раза — в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.

Произойдет событие в пол 4 утра по местному времени. Но вот разглядеть его будет невозможно.

Тюменское небо озарила яркая вспышка. Астроном пояснил, что это было
Узнать подробнее

Как рассказали астрономы, явление практически незаметно даже при помощи наблюдения через телескопы, поскольку темная сторона луны в этом случае как раз будет обращена к Земле. Но если понаблюдать за явлением около часа, определенные очертания все равно можно будет разглядеть.

Разглядеть хотя бы часть луны удастся только в том случае, если в это время произойдет вспышка из-за удара метеорита — такие события случаются примерно раз в 60 минут. Но для этого, по мнению, специалистов, все равно понадобится профессиональное оборудование. И то, даже если запечатлеть явление, то рассмотреть его подробно не получится. Вспышка — буквально ежесекундная и подсветит закрытую луну буквально на мгновение.

Если же кому-то посчастливиться встретить Новый год за городом — то специалисты советуют почаще поглядывать на небо. Оно в ночь будет звездным и ярким.

Выезд в столицу. Тюменский театр отправляется на гастроли в Москву
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года.

Читайте также:
Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 годаОт ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 годаРазрушительный ретроградный Марс: какие опасности для тюменцев таит ретро-планета
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Астрология#Астрономия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика