В новогоднюю ночь над Тюменью взойдет черная луна

Posted 25 декабря, 10:52
Published 25 декабря, 10:52
Modified 25 декабря, 11:55
Updated 25 декабря, 11:55
Черной луной на самом деле называется новолуние одного месяца или третье новолуние одного астрономического сезона.
При этом само событие достаточно редкое. Луну закрывает черным пятном, и разглядеть можно только ее очертания, происходит такое 3-4 раза за столетие, особенно, в случае выпадения этого события на новогоднюю ночь.
В 20-м веке такое происходило всего 4 раза — в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.
Произойдет событие в пол 4 утра по местному времени. Но вот разглядеть его будет невозможно.
Как рассказали астрономы, явление практически незаметно даже при помощи наблюдения через телескопы, поскольку темная сторона луны в этом случае как раз будет обращена к Земле. Но если понаблюдать за явлением около часа, определенные очертания все равно можно будет разглядеть.
Разглядеть хотя бы часть луны удастся только в том случае, если в это время произойдет вспышка из-за удара метеорита — такие события случаются примерно раз в 60 минут. Но для этого, по мнению, специалистов, все равно понадобится профессиональное оборудование. И то, даже если запечатлеть явление, то рассмотреть его подробно не получится. Вспышка — буквально ежесекундная и подсветит закрытую луну буквально на мгновение.
Если же кому-то посчастливиться встретить Новый год за городом — то специалисты советуют почаще поглядывать на небо. Оно в ночь будет звездным и ярким.
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