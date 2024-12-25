В новогоднюю ночь над Тюменью взойдет черная луна

Разглядеть хотя бы часть луны удастся только в том случае, если в это время произойдет вспышка из-за удара метеорита — такие события случаются примерно раз в 60 минут. Но для этого, по мнению, специалистов, все равно понадобится профессиональное оборудование. И то, даже если запечатлеть явление, то рассмотреть его подробно не получится. Вспышка — буквально ежесекундная и подсветит закрытую луну буквально на мгновение.