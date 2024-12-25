Раскупаем последнее. Со следующего года в Тюмени подорожают все автомобили

Posted 25 декабря, 11:07
Published 25 декабря, 11:07
Modified 25 декабря, 11:16
Updated 25 декабря, 11:16
Связано подорожание с заявлениями и принятыми инициативами Минпромторга о повышении утильсбора, это повышение и придется компенсировать поставщикам авто, повышая цены.
Сейчас в дилерских центрах продаются автомобили, которые были закуплены еще до повышения, однако и их скоро разберут. Произойдет это уже к началу 2025 года. Тогда продавать дилерам придется машины с наценкой. Она будет разной, все зависит от класса машины и ее параметров, как например, объема двигателя. Так, минимальная наценка составит 200-300 тысяч, максимальная — до 800 тысяч.
При этом повышаться утильсбор будет и дальше, примерно на 10-15% каждый год. К 2030 года наценка станет еще больше.
Отечественные авто, при этом, тоже подорожают, хоть и не так существенно. В среднем, машины будут стоить на 2-5% дороже. Сильнее всего ударит утильсбор по иномаркам, в частности — кроссоверам с большим количеством лошадиных сил и полным приводом.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто.