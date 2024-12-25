Раскупаем последнее. Со следующего года в Тюмени подорожают все автомобили

Сейчас в дилерских центрах продаются автомобили, которые были закуплены еще до повышения, однако и их скоро разберут. Произойдет это уже к началу 2025 года. Тогда продавать дилерам придется машины с наценкой. Она будет разной, все зависит от класса машины и ее параметров, как например, объема двигателя. Так, минимальная наценка составит 200-300 тысяч, максимальная — до 800 тысяч.