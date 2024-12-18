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Posted 18 декабря, 02:17

Published 18 декабря, 02:17

Modified 18 декабря, 02:20

Updated 18 декабря, 02:20

Вспыхнула электрощитовая еще в одном доме в Тюмени

Вспыхнула электрощитовая еще в одном доме в Тюмени

18 декабря 2024, 02:17
Фото: 1MI.
Еще один пожар случился в Тюмени из-за электрощитовой в МКД. Никто из жильцов не пострадал.

В ночь на 18 декабря вспыхнул еще один пожар из-за возгорания в электрощитовой в многоквартирном доме. Сигнал в МЧС поступил около 01:30 часов из дома №2 по улице Первооткрывателей. Очаг пожара нашли в электрощитовой между 5 и 6 этажами.

Огонь не успел заметно распространиться: пожар удалось остановить на площади в три квадратных метра силами 20 сотрудников МЧС России и семи единиц техники.

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«Пострадавших нет», — заверили в областном главке МЧС.

Накануне днем на улице Первооткрывателей огонь разгорелся сразу в двух подъездах многоквартирного дома: на 3-11 этажах в первом подъезде и 2-6 этажах во втором загорелись электрощитовые. Девять единиц техники и 40 сотрудников МЧС эвакуировали более 20 человек, один ребенок пострадал и попал в больницу. Прокуратура организовала проверку инцидента.

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