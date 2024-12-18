Вспыхнула электрощитовая еще в одном доме в Тюмени

Накануне днем на улице Первооткрывателей огонь разгорелся сразу в двух подъездах многоквартирного дома: на 3-11 этажах в первом подъезде и 2-6 этажах во втором загорелись электрощитовые. Девять единиц техники и 40 сотрудников МЧС эвакуировали более 20 человек, один ребенок пострадал и попал в больницу. Прокуратура организовала проверку инцидента.