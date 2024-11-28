Есть пострадавшие: в районе тюменской Войновки вспыхнула квартира

Posted 28 ноября, 08:08
Published 28 ноября, 08:08
Modified 28 ноября, 08:10
Updated 28 ноября, 08:10
Тюменцы заметили густой черный дым, поднимающийся над городом. Очевидцы записали видео, на котором видно, что он идет из жилого дома в районе Войновки, неподалеку от железнодорожных путей.
Позже появилась видеозапись с места событий. Окно одной из квартир прогорело полностью, оттуда валил густой дым. Жителей дома начали эвакуировать.
Как сообщили «Нашему городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на 6 этаже дома по адресу Станционная, 14а, поступило в первом часу дня, на место направили 8 единиц техники и 22 человека личного состава.
«Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Трех человек удалось спасти, двое получили травмы, четверо были эвакуированы», — сообщили корреспонденту «Нашего города».
Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителю тюменской деревни Боровлянка, выжившему в страшном пожаре, произошедшем 22 октября, провели операцию по пересадке кожи.