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Posted 28 ноября, 08:08

Published 28 ноября, 08:08

Modified 28 ноября, 08:10

Updated 28 ноября, 08:10

В районе тюменской Войновки вспыхнула квартира.

Есть пострадавшие: в районе тюменской Войновки вспыхнула квартира

28 ноября 2024, 08:08
Фото: 1MI. В районе тюменской Войновки вспыхнула квартира.

В районе тюменской Войновки вспыхнула квартира — есть пострадавшие

Сюжет
Огонь
Неподалеку от железнодорожной станции Войновка вспыхнула квартира на шестом этаже. В момент пожара в квартире находились люди, спасателям пришлось экстренно их эвакуировать. Однако некоторым жильцам понадобилась помощь врачей.

Тюменцы заметили густой черный дым, поднимающийся над городом. Очевидцы записали видео, на котором видно, что он идет из жилого дома в районе Войновки, неподалеку от железнодорожных путей.

Видео: ЧП Тюмень. Пожар в районе Войновки.

Позже появилась видеозапись с места событий. Окно одной из квартир прогорело полностью, оттуда валил густой дым. Жителей дома начали эвакуировать.

Видео: ЧС Тюмень. Пожар в районе Войновки.

Как сообщили «Нашему городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на 6 этаже дома по адресу Станционная, 14а, поступило в первом часу дня, на место направили 8 единиц техники и 22 человека личного состава.

«Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Трех человек удалось спасти, двое получили травмы, четверо были эвакуированы», — сообщили корреспонденту «Нашего города».

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Всем пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь.

В тюменской деревне во время пожара погиб один человек
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителю тюменской деревни Боровлянка, выжившему в страшном пожаре, произошедшем 22 октября, провели операцию по пересадке кожи.

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