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Posted 27 декабря, 11:19

Published 27 декабря, 11:19

Modified 27 декабря, 11:20

Updated 27 декабря, 11:20

В Тюмени появляется все больше тематических товаров из серии фильмов о Гарри Поттере

В Тюмени появляется все больше тематических товаров из серии фильмов о Гарри Поттере

27 декабря 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в преддверии Нового Года появляется все больше тематических товаров из серии бестселлеров о Гарри Поттере. Предметы ручной работы особенно востребованы.

Зимой в Тюмени на улицах, в магазинах, кофейнях все чаще появляется атрибутика мирового бестселлера — «Гарри Поттера».

Много вариантов представлено и на платформе «Авито». В Тюмени была изготовлена фигура волшебного феникса из пенопласта. Скульптура предназначена для декора и может стать фишкой вашей квартиры. Стоимость товара — 200 тысяч рублей. Размещены и другие интересные варианты.

Ранее мы писали, что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год.

Серьги и кроссовки за сотни тысяч рублей: топ самых дорогих покупок в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость одежды и обуви выросла в среднем на 12-20%. Причиной подорожания стали повышение цен на материалы и компоненты, рост себестоимости производства.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Гарри Поттер#Авито#Новогодние подарки
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