В Тюмени появляется все больше тематических товаров из серии фильмов о Гарри Поттере

Posted 27 декабря, 11:19
Published 27 декабря, 11:19
Modified 27 декабря, 11:20
Updated 27 декабря, 11:20
Зимой в Тюмени на улицах, в магазинах, кофейнях все чаще появляется атрибутика мирового бестселлера — «Гарри Поттера».
Много вариантов представлено и на платформе «Авито». В Тюмени была изготовлена фигура волшебного феникса из пенопласта. Скульптура предназначена для декора и может стать фишкой вашей квартиры. Стоимость товара — 200 тысяч рублей. Размещены и другие интересные варианты.
Ранее мы писали, что подарить маленьким и взрослым внукам на Новый год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость одежды и обуви выросла в среднем на 12-20%. Причиной подорожания стали повышение цен на материалы и компоненты, рост себестоимости производства.