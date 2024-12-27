В Тюмени появляется все больше тематических товаров из серии фильмов о Гарри Поттере

Много вариантов представлено и на платформе «Авито». В Тюмени была изготовлена фигура волшебного феникса из пенопласта. Скульптура предназначена для декора и может стать фишкой вашей квартиры. Стоимость товара — 200 тысяч рублей. Размещены и другие интересные варианты.