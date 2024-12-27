Сильный ветер и снег: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В Тюмени 28 декабря метеорологи прогнозируют переменную облачность, ветер до 12 м/с, -1…-2 днем и до -3 в темное время суток. В воскресенье, 29 декабря, существенно погода не изменится: переменная облачность, -2…-3 днем, ночью до -8.