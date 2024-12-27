Сильный ветер и снег: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Posted 27 декабря, 08:54
Published 27 декабря, 08:54
Modified 27 декабря, 08:56
Updated 27 декабря, 08:56
Днем столбики термометров поднимутся до 0…-5, в ночные часы покажут -4….-9, местами до -14. В течение дня вероятны осадки в виде умеренного снега.
В воскресенье, 29 декабря, на юге региона ожидается переменная облачность, снег. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…-8, ночью термометры покажут -5…-10, местами температура воздуха опустится до -15.
В Тюмени 28 декабря метеорологи прогнозируют переменную облачность, ветер до 12 м/с, -1…-2 днем и до -3 в темное время суток. В воскресенье, 29 декабря, существенно погода не изменится: переменная облачность, -2…-3 днем, ночью до -8.
В канун Нового года и 31 декабря, по данным синоптиков, в Тюмени ожидается до -4…-10. Осадки в эти дни маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень на новогодних каникулах придут морозы. Похолодание до -17….-19 ожидается в период с 5 по 8 января.