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Posted 25 декабря, 08:57

Published 25 декабря, 08:57

Modified 25 декабря, 08:59

Updated 25 декабря, 08:59

В Тюмени похолодает в новогодние каникулы

В Тюмени похолодает в новогодние каникулы

25 декабря 2024, 08:57
Фото: 1MI.
Волна холода придет в областную столицу 5 января. В этот день столбики термометров опустятся до -8…-12. В период с 6 по 8 января среднесуточная температура воздуха составит -10…-14, сообщил синоптик и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.

В ближайшие дни, по прогнозам метеоролога, в Тюмени сохранится теплая погода. Среднесуточная температура воздуха составит -4…-9, что на 6-9 градусов выше климатической нормы декабря.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

31 декабря в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Днем термометры покажут -6…-7, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже -10…-11.

А дождь будет? В новогоднюю ночь в Тюмени ожидается аномальная погода
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили на реке Тура полыньи в отдельных местах. Этот факт вызвал беспокойство у горожан. Однако как выяснилось, причинами отсутствия льда у левого берега реки, в частности, стали выходящие коммуникации (слив), теплоотдача моста Челюскинцев и интенсивное течение воды.

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