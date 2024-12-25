В Тюмени похолодает в новогодние каникулы

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили на реке Тура полыньи в отдельных местах. Этот факт вызвал беспокойство у горожан. Однако как выяснилось, причинами отсутствия льда у левого берега реки, в частности, стали выходящие коммуникации (слив), теплоотдача моста Челюскинцев и интенсивное течение воды.