В Тюмени похолодает в новогодние каникулы

Posted 25 декабря, 08:57
Published 25 декабря, 08:57
Modified 25 декабря, 08:59
Updated 25 декабря, 08:59
В ближайшие дни, по прогнозам метеоролога, в Тюмени сохранится теплая погода. Среднесуточная температура воздуха составит -4…-9, что на 6-9 градусов выше климатической нормы декабря.
31 декабря в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Днем термометры покажут -6…-7, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже -10…-11.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили на реке Тура полыньи в отдельных местах. Этот факт вызвал беспокойство у горожан. Однако как выяснилось, причинами отсутствия льда у левого берега реки, в частности, стали выходящие коммуникации (слив), теплоотдача моста Челюскинцев и интенсивное течение воды.