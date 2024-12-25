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Posted 25 декабря, 04:03

Published 25 декабря, 04:03

Modified 25 декабря, 04:05

Updated 25 декабря, 04:05

Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре.

Что с рекой? Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре

25 декабря 2024, 04:03
Фото: 1MI. Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре.

Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре

Сюжет
Тура
Жители города обратили внимание на то, что в районе моста Челюскинцев и на некоторых участках левого берега реки Туры лёд не успевает образовываться, в результате чего на поверхности появляются большие полыньи. Корреспондент «Нашего города» разобрался в причинах этого явления и обратился к эксперту.

В сообществе «ЧС Тюмень» горожане обсуждают, почему некоторые участки реки Тура не промерзают.

«Может, кто в курсе, а почему возле моста Челюскинцев не замерзает лёд?», — пишет тюменец и прикладывает фотографию.
Полыньи на Туре
Полыньи на Туре. Фото: ЧС Тюмень

Некоторые жители города предполагают, что образованию сплошной ледяной поверхности мешает соль, которая попадает на лёд с моста. Другие считают, что полыньи связаны с промышленными стоками в реку Туру.

«Так это лужи — все что осталось от реки», — иронично отмечают тюменцы.

«Наш город» обратился за объяснениями к тюменскому гидрологу Андрею Расаеву. Специалист сразу обозначил, что у левого берега реки лед не застывает из-за выходящих коммуникаций.

«Заметно, что там проходит слив. Ничего противозаконного в этом нет. А под мостом река может не застывать по ряду причин. Во-первых, дело в теплоотдаче моста. Во-вторых, в том, что глубина реки под мостом меньше, так как там располагаются опоры моста. А значит, и течение там идет интенсивнее, из-за чего река на этом участке и не промерзает», — объяснил эксперт.

Расаев обозначил, что такое явление можно считать нормальным, и горожанам не стоит беспокоиться по этому поводу.

Риски серьезные: гидролог рассказал, что ждет тюменскую Туру грядущей зимой
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Жители Тюмени выражают недовольство качеством уборки снега на придомовых территориях. По их словам, некоторые управляющие компании не уделяют должного внимания этой проблеме. Раздосадованные горожане обращаются к главе города Максиму Афанасьеву.

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