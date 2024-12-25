Что с рекой? Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре

Тюменцев напугали огромные полыньи на Туре

Сюжет Тура

Жители города обратили внимание на то, что в районе моста Челюскинцев и на некоторых участках левого берега реки Туры лёд не успевает образовываться, в результате чего на поверхности появляются большие полыньи. Корреспондент «Нашего города» разобрался в причинах этого явления и обратился к эксперту.