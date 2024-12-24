В Тюмени ищут курьеров по доставке новогодних посылок. Платить обещают 200 тысяч

Posted 24 декабря, 04:31
Published 24 декабря, 04:31
Modified 24 декабря, 04:33
Updated 24 декабря, 04:33
Курьеру по доставке новогодних подарков, по данным Зарплаты.Ру, обещают заработок от 183 до 231 тысяч рублей. В опубликованной вакансии указано, что стоимость одной смены составляет 7 тысяч рублей, стоимость часа — 750 рублей. Деньги выплачивают ежедневно. Обязанности — доставка подарков, праздничных заказов. Опыт работы не требуется.
Помощнику по сборке новогодних подарков в Тюмени готовы платить от 155 до 209 тысяч рублей. Сотруднику предстоит принимать и обрабатывать заказы, комплектовать и упаковывать товары. График работы сменный: 6/1, 5/2, 4/3.
Упаковщику новогодних посылок обещают заработок от 83 до 101 тысячи рублей.
«Устраиваем всех и без опыта тоже, если вы в поисках работы с достойным окладом и гибким графиком», — указано в вакансии.
Будущим сотрудникам обещают предоставить бесплатное питание в столовой и обеспечить формой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году более 50% компаний планируют провести индексацию заработной платы сотрудников. В настоящее время размер среднего заработка в областной столице превышает 100 тысяч рублей.