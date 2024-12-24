В Тюмени ищут курьеров по доставке новогодних посылок. Платить обещают 200 тысяч

Курьеру по доставке новогодних подарков, по данным Зарплаты.Ру, обещают заработок от 183 до 231 тысяч рублей. В опубликованной вакансии указано, что стоимость одной смены составляет 7 тысяч рублей, стоимость часа — 750 рублей. Деньги выплачивают ежедневно. Обязанности — доставка подарков, праздничных заказов. Опыт работы не требуется.