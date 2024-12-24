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Posted 24 декабря, 04:31

Published 24 декабря, 04:31

Modified 24 декабря, 04:33

Updated 24 декабря, 04:33

В Тюмени ищут курьеров по доставке новогодних посылок на зарплату 200 тысяч

В Тюмени ищут курьеров по доставке новогодних посылок. Платить обещают 200 тысяч

24 декабря 2024, 04:31
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут курьеров по доставке новогодних посылок на зарплату 200 тысяч

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили список самых денежных новогодних вакансий. В топ-3 вошли курьер по доставке новогодних посылок, помощник по сборке новогодних подарков и упаковщик новогодних посылок.

Курьеру по доставке новогодних подарков, по данным Зарплаты.Ру, обещают заработок от 183 до 231 тысяч рублей. В опубликованной вакансии указано, что стоимость одной смены составляет 7 тысяч рублей, стоимость часа — 750 рублей. Деньги выплачивают ежедневно. Обязанности — доставка подарков, праздничных заказов. Опыт работы не требуется.

Помощнику по сборке новогодних подарков в Тюмени готовы платить от 155 до 209 тысяч рублей. Сотруднику предстоит принимать и обрабатывать заказы, комплектовать и упаковывать товары. График работы сменный: 6/1, 5/2, 4/3.

Упаковщику новогодних посылок обещают заработок от 83 до 101 тысячи рублей.

«Устраиваем всех и без опыта тоже, если вы в поисках работы с достойным окладом и гибким графиком», — указано в вакансии.

Будущим сотрудникам обещают предоставить бесплатное питание в столовой и обеспечить формой.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году более 50% компаний планируют провести индексацию заработной платы сотрудников. В настоящее время размер среднего заработка в областной столице превышает 100 тысяч рублей.

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