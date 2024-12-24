Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

В Тюмени 24 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -6…-4, в вечернее время суток ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с