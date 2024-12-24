Синоптики предупредили тюменцев об опасном природном явлении

Posted 24 декабря, 01:08
Published 24 декабря, 01:08
Modified 24 декабря, 01:08
Updated 24 декабря, 01:08
В Тюмени 24 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -6…-4, в вечернее время суток ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:58, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске 24 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Утром и днем термометры покажут -3…-4, в ночные часы температура воздуха составит -4…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:38, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.
В Ишиме 24 декабря ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -4….-3, ночью ожидается до -7…-9. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 15:49, продолжительность дня 6 часов 56 минут.