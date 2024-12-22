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Posted 22 декабря, 08:11

Published 22 декабря, 08:11

Modified 22 декабря, 08:13

Updated 22 декабря, 08:13

Зарплаты тюменцев вырастут в 2025 году. Об индексации заявили более 50% компаний

Зарплаты тюменцев вырастут в 2025 году. Об индексации заявили более 50% компаний

22 декабря 2024, 08:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Роста заработной платы в 2025 году ожидают 56% сотрудников тюменских компаний. На увеличение заработка рассчитывают водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал.

По данным аналитиков SuperJob, на пересмотр оклада надеются водители грузовых автомобилей (66%) и HR-менеджеры (65%). Также на повышение заработной рассчитывают 63% экономистов и менеджеров по работе с клиентами, программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 62%).

Меньше всего ожидают прибавку к зарплате офис-менеджеры (27%), пиарщики (34%) и аналитики (38%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 41%.

Между тем, о планах провести индексацию заявила каждая вторая организация (53%). При этом 54% уже повышали оклады менее полугода назад, а 33% — от полугода до года назад.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев средний размер заработной платы увеличился почти на 16% и превысил 100 тысяч рублей.

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