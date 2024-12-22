Зарплаты тюменцев вырастут в 2025 году. Об индексации заявили более 50% компаний

Posted 22 декабря, 08:11
Published 22 декабря, 08:11
Modified 22 декабря, 08:13
Updated 22 декабря, 08:13
По данным аналитиков SuperJob, на пересмотр оклада надеются водители грузовых автомобилей (66%) и HR-менеджеры (65%). Также на повышение заработной рассчитывают 63% экономистов и менеджеров по работе с клиентами, программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 62%).
Меньше всего ожидают прибавку к зарплате офис-менеджеры (27%), пиарщики (34%) и аналитики (38%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 41%.
Между тем, о планах провести индексацию заявила каждая вторая организация (53%). При этом 54% уже повышали оклады менее полугода назад, а 33% — от полугода до года назад.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев средний размер заработной платы увеличился почти на 16% и превысил 100 тысяч рублей.