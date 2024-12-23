В тюменском селе Перевалово загорелся дом

Posted 23 декабря, 07:42
Published 23 декабря, 07:42
Modified 23 декабря, 07:44
Updated 23 декабря, 07:44
На момент прибытия первых пожарных подразделений, огонь охватил кровлю по всей площади дома. Благодаря оперативным действиям пожарным удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящие дома, сообщили в противопожарной службе Тюменской области. Общая площадь пожара составила 10*8 метров.
По данным источника, знакомого с ситуацией, в Перевалово крыши практически всех домов покрыты пожароопасным ондулином. Специалисты ранее предупреждали местных жителей, то кровельный материал следует менять в целях безопасности, а также рекомендовали обратить внимание на качество проводки, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на базе РЖД 21 декабря вечером трое неизвестных подожгли железнодорожную снегоуборочную машину. В настоящее время поджигателей ищут сотрудники полиции.