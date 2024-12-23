В тюменском селе Перевалово загорелся дом

По данным источника, знакомого с ситуацией, в Перевалово крыши практически всех домов покрыты пожароопасным ондулином. Специалисты ранее предупреждали местных жителей, то кровельный материал следует менять в целях безопасности, а также рекомендовали обратить внимание на качество проводки, пишет 72.RU.