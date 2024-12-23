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Posted 23 декабря, 07:42

Published 23 декабря, 07:42

Modified 23 декабря, 07:44

Updated 23 декабря, 07:44

В тюменском селе Перевалово загорелся дом

В тюменском селе Перевалово загорелся дом

23 декабря 2024, 07:42
Фото: Противопожарная служба ТО.
ЧП произошло сегодня утром. На улице 2-й Линейный проезд в одном из домов загорелась крыша.

На момент прибытия первых пожарных подразделений, огонь охватил кровлю по всей площади дома. Благодаря оперативным действиям пожарным удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящие дома, сообщили в противопожарной службе Тюменской области. Общая площадь пожара составила 10*8 метров.

По данным источника, знакомого с ситуацией, в Перевалово крыши практически всех домов покрыты пожароопасным ондулином. Специалисты ранее предупреждали местных жителей, то кровельный материал следует менять в целях безопасности, а также рекомендовали обратить внимание на качество проводки, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на базе РЖД 21 декабря вечером трое неизвестных подожгли железнодорожную снегоуборочную машину. В настоящее время поджигателей ищут сотрудники полиции.

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