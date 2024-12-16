Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела в селе Перевалово

Posted 16 декабря, 03:53
Published 16 декабря, 03:53
Modified 16 декабря, 03:55
Updated 16 декабря, 03:55
Свыше 500 семей, купивших дома в населенном пункте, не могут даже приступить к ремонту из-за отсутствия коммуникаций. Ресурсоснабжающие организации отказывают им в предоставлении услуг, мотивируя отсутствием доступных электросетей.
В настоящее время в связи с тем, что процедуры межевания участков была проведена с нарушениям, суд наложил арест на земли. В результате собственники, в числе которых многодетные семьи и семьи участников СВО, не могут распоряжаться имуществом по собственному усмотрению.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского ДНТ «Березка-3» записали видеообращение к президенту Путина и главе СК РФ Бастрыкину с просьбой разобраться с рейдерским захватом в ДНТ. По словам дачников, у их незаконно забрали и продали 13 гектаров земли.