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Posted 16 декабря, 03:53

Published 16 декабря, 03:53

Modified 16 декабря, 03:55

Updated 16 декабря, 03:55

Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела в селе Перевалово

Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела в селе Перевалово

16 декабря 2024, 03:53
Фото: 1MI.
Глава Следственного комитета России поручил тюменским следователям ускорить расследование уголовного дела по нарушению прав жителей села Перевалово и предоставить доклад о причинах допущенной волокиты.

Свыше 500 семей, купивших дома в населенном пункте, не могут даже приступить к ремонту из-за отсутствия коммуникаций. Ресурсоснабжающие организации отказывают им в предоставлении услуг, мотивируя отсутствием доступных электросетей.

В настоящее время в связи с тем, что процедуры межевания участков была проведена с нарушениям, суд наложил арест на земли. В результате собственники, в числе которых многодетные семьи и семьи участников СВО, не могут распоряжаться имуществом по собственному усмотрению.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского ДНТ «Березка-3» записали видеообращение к президенту Путина и главе СК РФ Бастрыкину с просьбой разобраться с рейдерским захватом в ДНТ. По словам дачников, у их незаконно забрали и продали 13 гектаров земли.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Александр Бастрыкин
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