Детей, отравившихся хлором в Тюменской области, готовят к выписке

Напомним, в субботу, 21 декабря, в Тобольске 15 детей, в том числе трехмесячный младенец, были госпитализированы в больницу. Ребятам стало плохо после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, они отравились парами хлора.