Детей, отравившихся хлором в Тюменской области, готовят к выписке

Posted 23 декабря, 07:27
Published 23 декабря, 07:27
Modified 23 декабря, 07:29
Updated 23 декабря, 07:29
«Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились. Их здоровью ничего не угрожает», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в субботу, 21 декабря, в Тобольске 15 детей, в том числе трехмесячный младенец, были госпитализированы в больницу. Ребятам стало плохо после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, они отравились парами хлора.
По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.