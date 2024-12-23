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Posted 23 декабря, 07:27

Published 23 декабря, 07:27

Modified 23 декабря, 07:29

Updated 23 декабря, 07:29

Детей, отравившихся хлором в Тюменской области, готовят к выписке

Детей, отравившихся хлором в Тюменской области, готовят к выписке

23 декабря 2024, 07:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Все ребята будут выписаны из больницы сегодня в течение дня. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, врачи оценивают состояние здоровья детей как удовлетворительное.
«Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились. Их здоровью ничего не угрожает», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 21 декабря, в Тобольске 15 детей, в том числе трехмесячный младенец, были госпитализированы в больницу. Ребятам стало плохо после купания в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, они отравились парами хлора.

Известны подробности массового отравления детей на базе отдыха в Тюменской области
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По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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