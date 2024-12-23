Тюменцам назвали самые востребованные профессии

На 1 декабря в области были открыты более 22,1 тыс. вакансий: для 157 рабочих и 200 офисных специальностей. Самую большую оплату предлагают стрелкам — до 161 939 рублей в месяц. Необходимость в этих специалистах держится на уровне 219 человек, рассказали в департаменте труда и занятости региона.