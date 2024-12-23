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Posted 23 декабря, 05:08

Published 23 декабря, 05:08

Modified 23 декабря, 05:10

Updated 23 декабря, 05:10

Тюменцам назвали самые востребованные профессии

Тюменцам назвали самые востребованные профессии

23 декабря 2024, 05:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Вакансия
В Тюменской области открыты вакансии для более 22 тысяч специалистов. Кандидатам на самые востребованные предлагают зарплату от 54 тысяч до 161 тысячи рублей.

На 1 декабря в области были открыты более 22,1 тыс. вакансий: для 157 рабочих и 200 офисных специальностей. Самую большую оплату предлагают стрелкам — до 161 939 рублей в месяц. Необходимость в этих специалистах держится на уровне 219 человек, рассказали в департаменте труда и занятости региона.

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Больше других востребованы монтажники технологических трубопроводов — 1 842 рабочих мест с зарплатой до 93 200 рублей в месяц. Открыты 1 172 вакансии с зарплатой до 54 476 рублей для водителей.

Многие работодатели ищут электрогазосварщиков (967 вакансий) и предлагают зарплату до 65 847 рублей, 357 инженеров с зарплатой 56 82 рубля, 240 учителей с зарплатой до 38 612 рублей, привел данные портал «Вслух.ру».

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Напомним, тюменским курьерам предлагают зарплаты до 97 тысяч рублей. А число вакансий для доставщиков в регионе выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Работа#Вакансии#Трудоустройство#Вакансия
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