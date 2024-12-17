Зачем учиться… Тюменским курьерам начали предлагать бешеные зарплаты

Рост количества таких вакансий в Тюменской области составил 29% год к году. При этом, на одну вакансию приходится 2,9 резюме желающих трудоустроиться. Обычно, на одно место претендуют от четырех человек. заметнее всего потребность в работниках доставки выросла в Курганской области (+268% за год), Ямало-Ненецком АО (+133%) и Челябинской области (+97%).