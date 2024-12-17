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Posted 17 декабря, 06:49

Published 17 декабря, 06:49

Modified 17 декабря, 06:51

Updated 17 декабря, 06:51

Тюменским курьерам предлагают зарплаты до 97 тысяч рублей

Зачем учиться… Тюменским курьерам начали предлагать бешеные зарплаты

17 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.

Тюменским курьерам предлагают зарплаты до 97 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
Число вакансий для курьеров в Тюменской области выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом. Компании заманивают доставщиков зарплатами до 97 тыс. рублей.

Аналитики hh.ru проверили востребованность курьеров в Тюменской области и на Урале в преддверии неофициального Дня курьера 17 декабря. Дефицит кадров в этой сфере остается одним из самых больших по стране. На Урале требуются 23,5 тысячи доставщиков, в Тюменкой области — 2,7 тысячи.

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Рост количества таких вакансий в Тюменской области составил 29% год к году. При этом, на одну вакансию приходится 2,9 резюме желающих трудоустроиться. Обычно, на одно место претендуют от четырех человек. заметнее всего потребность в работниках доставки выросла в Курганской области (+268% за год), Ямало-Ненецком АО (+133%) и Челябинской области (+97%).

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Компании Тюменской области готовы платить курьерам больше, чем средняя зарплата в регионе. Средние значения зарплат для тюменских курьеров составляют от 50,2 до 97,2 тысячи рублей.

Как писал «Наш Город», вакансия курьера заняла четвертое место в списке самых высокооплачиваемых в декабре. Доставщику новогодних подарков готовы платить от 190 тысяч рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Работа#Зарплата#Вакансии#Курьеры
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