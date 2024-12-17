Зачем учиться… Тюменским курьерам начали предлагать бешеные зарплаты

Posted 17 декабря, 06:49
Published 17 декабря, 06:49
Modified 17 декабря, 06:51
Updated 17 декабря, 06:51
Аналитики hh.ru проверили востребованность курьеров в Тюменской области и на Урале в преддверии неофициального Дня курьера 17 декабря. Дефицит кадров в этой сфере остается одним из самых больших по стране. На Урале требуются 23,5 тысячи доставщиков, в Тюменкой области — 2,7 тысячи.
Рост количества таких вакансий в Тюменской области составил 29% год к году. При этом, на одну вакансию приходится 2,9 резюме желающих трудоустроиться. Обычно, на одно место претендуют от четырех человек. заметнее всего потребность в работниках доставки выросла в Курганской области (+268% за год), Ямало-Ненецком АО (+133%) и Челябинской области (+97%).
Компании Тюменской области готовы платить курьерам больше, чем средняя зарплата в регионе. Средние значения зарплат для тюменских курьеров составляют от 50,2 до 97,2 тысячи рублей.
Как писал «Наш Город», вакансия курьера заняла четвертое место в списке самых высокооплачиваемых в декабре. Доставщику новогодних подарков готовы платить от 190 тысяч рублей.