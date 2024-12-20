В Тюмени ищут гида по улыбкам. Зарплата 300 тысяч рублей

В списке требований к кандидату на должность — опыт общения с людьми в любой сфере, умение выслушивать и находить подход даже в нестандартных ситуациях. В должностные обязанности сотрудника будет входить консультирование пациентов по услугам клиники, помощь пациентам в вопросах организации оплаты услуг. Заработная плата от 70 до 300 тысяч рублей.