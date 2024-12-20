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Posted 20 декабря, 07:49

Published 20 декабря, 07:49

Modified 20 декабря, 07:51

Updated 20 декабря, 07:51

В Тюмени ищут гида по улыбкам на зарплату до 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут гида по улыбкам. Зарплата 300 тысяч рублей

20 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут гида по улыбкам на зарплату до 300 тысяч рублей

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Зарплата
Вакансию менеджер отдела заботы/гида по улыбкам опубликовала федеральная сеть стоматологических клиник.
«Мы ищем тех, кто видит мир чуть шире, обладает энергией, позитивом и готовностью помогать пациентам чувствовать себя уверенно на пути к здоровью», — указано в приглашении.

В списке требований к кандидату на должность — опыт общения с людьми в любой сфере, умение выслушивать и находить подход даже в нестандартных ситуациях. В должностные обязанности сотрудника будет входить консультирование пациентов по услугам клиники, помощь пациентам в вопросах организации оплаты услуг. Заработная плата от 70 до 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись вакансии уличных продавцов елок. За дне недели работы торговцам обещают заработок от 50 до 100 тысяч рублей.

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