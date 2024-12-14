Топ самых низкооплачиваемых профессий опубликовали в Тюмени. Зарплата менее 25 тысяч

Также в список вакансий декабря с заработной платой менее 25 тысяч рублей вошли контролер, дояр, печатник, садовод, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, оператор связи, сторож (вахтер), начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), экспедитор, музыкальный руководитель и т. д.