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Posted 14 декабря, 05:37

Published 14 декабря, 05:37

Modified 14 декабря, 05:45

Updated 14 декабря, 05:45

В Тюменской области озвучили самые низкооплачиваемые профессии

Топ самых низкооплачиваемых профессий опубликовали в Тюмени. Зарплата менее 25 тысяч

14 декабря 2024, 05:37
Фото: 1MI.

В Тюменской области озвучили самые низкооплачиваемые профессии

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили самые низкооплачиваемые профессии. В список вошли почтальоны, дворники, охотоведы, рекламные агенты и секретари.

По данным регионального департамента труда и занятости населения, почтальоны в Тюменской области могут рассчитывать на заработок 22 186 рублей, охотоведы — 22 129 рублей. Рекламным агентам, секретарям готовы платить 22 тысячи 219 рублей ежемесячно, машинистам по ремонту и стирке одежды — 22 тысячи 553 рубля, буфетчику и кухонному рабочему — 23 тысячи 307 рублей и 23 тысячи 644 рубля соответственно.

Также в список вакансий декабря с заработной платой менее 25 тысяч рублей вошли контролер, дояр, печатник, садовод, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, оператор связи, сторож (вахтер), начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), экспедитор, музыкальный руководитель и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы по итогам 9 месяцев этого года достиг 83 тысяч рублей. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе составила 80 тысяч, что на 16,4% больше показателей 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Вакансии#Департамент труда и занятости
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