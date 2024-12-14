Топ самых низкооплачиваемых профессий опубликовали в Тюмени. Зарплата менее 25 тысяч

Posted 14 декабря, 05:37
Published 14 декабря, 05:37
Modified 14 декабря, 05:45
Updated 14 декабря, 05:45
По данным регионального департамента труда и занятости населения, почтальоны в Тюменской области могут рассчитывать на заработок 22 186 рублей, охотоведы — 22 129 рублей. Рекламным агентам, секретарям готовы платить 22 тысячи 219 рублей ежемесячно, машинистам по ремонту и стирке одежды — 22 тысячи 553 рубля, буфетчику и кухонному рабочему — 23 тысячи 307 рублей и 23 тысячи 644 рубля соответственно.
Также в список вакансий декабря с заработной платой менее 25 тысяч рублей вошли контролер, дояр, печатник, садовод, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, оператор связи, сторож (вахтер), начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), экспедитор, музыкальный руководитель и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы по итогам 9 месяцев этого года достиг 83 тысяч рублей. Средняя номинальная начисленная зарплата в регионе составила 80 тысяч, что на 16,4% больше показателей 2023 года.