Кому в Тюмени платят менее 25 тысяч рублей

По данным департамента труда и занятости населения, одни из самых наименьших зарплат сегодня в Тюменской области получают печатник, вожатый, бригадир трудового отряда (22 129 рублей), рабочий по благоустройству населенных пунктов — 22 372 рублей, звукооператор — 22 434. Далее следуют слесарь (23 000), почтальон с заработной платой 23 087 рулей, дворник, которому готовы платить не более 23 225 рублей. Практически на такой же заработок может рассчитывать архивариус (23 217 рублей).