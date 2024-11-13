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Posted 13 ноября, 07:54

Published 13 ноября, 07:54

Modified 13 ноября, 07:56

Updated 13 ноября, 07:56

В Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых вакансий

Кому в Тюмени платят менее 25 тысяч рублей

13 ноября 2024, 07:54
Фото: 1MI.

В Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых вакансий

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых низкооплачиваемых вакансий ноября, размер предлагаемой заработной платы на которых не превышает 25 тысяч рублей.

По данным департамента труда и занятости населения, одни из самых наименьших зарплат сегодня в Тюменской области получают печатник, вожатый, бригадир трудового отряда (22 129 рублей), рабочий по благоустройству населенных пунктов — 22 372 рублей, звукооператор — 22 434. Далее следуют слесарь (23 000), почтальон с заработной платой 23 087 рулей, дворник, которому готовы платить не более 23 225 рублей. Практически на такой же заработок может рассчитывать архивариус (23 217 рублей).

Заметим, что данные вакансии являются одними из самых востребованных — региону требуют более 400 рабочих по благоустройству, свыше 170 дворников, 115 почтальонов.

Также в перечне низкооплачиваемых вакансий — буфетчик с зарплатой 23 933 рублей, уборщик территорий с заработком 24 450 рублей, уборщик производственных и служебных помещений (24 500 рублей), кухонный рабочий (24 600 рублей).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевели потребительская корзина. За месяц ее стоимость снизилась практически на 100 рублей.

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