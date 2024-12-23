Народные приметы в День Мины: все прозреют 23 декабря

Posted 23 декабря, 02:51
Published 23 декабря, 02:51
Modified 23 декабря, 03:23
Updated 23 декабря, 03:23
Этот день лучше проводить за домашними делами: уборкой, рукоделием, стряпней. Мытье полов и стирка помогут избавиться от негатива, а шитье — приблизить для незамужних девушек встречу с возлюбленным. Замужние женщины старались испечь пироги с грибами или фруктами, чтобы привлечь в дом достаток.
Наши предки в этот день молились мученику Мине о здоровье глаз или выходе из сложной ситуации. Святой помогал найти выход из жизненного тупика. Этот же день считался удачным для поиска любой пропажи: стоило подумать о потерянной вещи, и она находилась.
Нельзя в этот день жадничать, иначе отпугнете финансовую удачу на весь год. Народный календарь советует делать в этот день побольше добрых дел, это притянет к вам счастье и удачу. Под запретом обман и осуждение, вообще, не стоит сплетничать или хвалиться успехами. В то же время, в этот день не стоит оставаться одному, лучше провести его с близкими людьми.
Наши предки в День Мины не позволяли незамужним девушкам или вдовам готовить, верили: кто съест эту пищу, весь год будет ходить одиноким.
В этот день можно было узнать погоду на лето: если ветром разносит снег, значит, в теплое время дождей не видать. Звезды выше обычного — жди снегопад, а если еще и сороки жмутся к домам, то будет вьюга. К ветру и красная Луна, если вы успели застать ее на небе.