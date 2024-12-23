Народные приметы в День Мины: все прозреют 23 декабря

Нельзя в этот день жадничать, иначе отпугнете финансовую удачу на весь год. Народный календарь советует делать в этот день побольше добрых дел, это притянет к вам счастье и удачу. Под запретом обман и осуждение, вообще, не стоит сплетничать или хвалиться успехами. В то же время, в этот день не стоит оставаться одному, лучше провести его с близкими людьми.