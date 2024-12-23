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Posted 23 декабря, 01:09

Published 23 декабря, 01:09

Modified 23 декабря, 01:09

Updated 23 декабря, 01:09

В Тюмени 23 декабря ожидается снег и -1

В Тюмени 23 декабря ожидается снег и -1

23 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, снег в течение дня, ветер до 5-10 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в понедельник, 23 декабря метеорологи. Днем температура воздуха составит -3…-8, в вечерние и ночные часы ожидается -7…-12.

В Тюмени 23 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -4…-1, в темное время суток ожидается до -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 41 минут.

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В Тобольске 23 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут -5…-4, в ночные часы температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:38, продолжительность дня 6 часов 25 минуты.

В Ишиме 23 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем ожидается до -4….-5, ночью термометры покажут -4…-3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 15:48, продолжительность дня 6 часов 55 минут.

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