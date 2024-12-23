В Тюмени 23 декабря ожидается снег и -1

В Тюмени 23 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -4…-1, в темное время суток ожидается до -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с