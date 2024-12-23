В Тюмени 23 декабря ожидается снег и -1

Posted 23 декабря, 01:09
Published 23 декабря, 01:09
Modified 23 декабря, 01:09
Updated 23 декабря, 01:09
В Тюмени 23 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -4…-1, в темное время суток ожидается до -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 41 минут.
В Тобольске 23 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут -5…-4, в ночные часы температура воздуха составит -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:38, продолжительность дня 6 часов 25 минуты.
В Ишиме 23 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега в течение дня. Утром и днем ожидается до -4….-5, ночью термометры покажут -4…-3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 15:48, продолжительность дня 6 часов 55 минут.