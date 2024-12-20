Тюменские власти пояснили, почему в 2025 году тарифы ЖКХ вырастут на 19%

Posted 20 декабря, 08:16
Published 20 декабря, 08:16
Modified 20 декабря, 08:37
Updated 20 декабря, 08:37
«С 1 января 2025 года тарифы ЖКХ в Тюменской области останутся на прежнем уровне. Вместе с тем с 1 июля 2025 года произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. В Тюменской области на 2025 год установлено ограничение роста коммунальных платежей до 10,9% с отклонением 2,1%. Для потребителя это означает, что практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%», — отметил Карташков.
По его словам, исключением станут города Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы, где реализуются крупные концессионные соглашения и инвестиционные программы, направленные на обеспечение бесперебойного и качественного тепло- и водоснабжения, водоотведения.
В частности, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). Предельный индекс роста, 19%, затронет только 8% жителей Тюмени, проживающих в домах, которые получают тепловую энергию от магистральны тепловых сетей.
В Тобольске максимальный рост коммуналки составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.
«Жители области продолжат оплачивать услуги по льготным коммунальным тарифам, разницу между такими тарифами и действительной стоимостью ресурсов возмещает областной бюджет. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения», — подчеркнул Карташков.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил документ о повышении тарифов ЖКХ в регионе с июля 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале властей.