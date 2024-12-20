nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:16

Published 20 декабря, 08:16

Modified 20 декабря, 08:37

Updated 20 декабря, 08:37

Тюменские власти прокомментировали грядущий рост тарифов на коммуналку

Тюменские власти пояснили, почему в 2025 году тарифы ЖКХ вырастут на 19%

20 декабря 2024, 08:16
Фото: 1MI.

Тюменские власти прокомментировали грядущий рост тарифов на коммуналку

По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, основными факторами роста коммунальных тарифов стали инфляция и подорожание энергоресурсов.
«С 1 января 2025 года тарифы ЖКХ в Тюменской области останутся на прежнем уровне. Вместе с тем с 1 июля 2025 года произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. В Тюменской области на 2025 год установлено ограничение роста коммунальных платежей до 10,9% с отклонением 2,1%. Для потребителя это означает, что практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%», — отметил Карташков.

По его словам, исключением станут города Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы, где реализуются крупные концессионные соглашения и инвестиционные программы, направленные на обеспечение бесперебойного и качественного тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области.

В частности, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). Предельный индекс роста, 19%, затронет только 8% жителей Тюмени, проживающих в домах, которые получают тепловую энергию от магистральны тепловых сетей.

В Тобольске максимальный рост коммуналки составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.

«Жители области продолжат оплачивать услуги по льготным коммунальным тарифам, разницу между такими тарифами и действительной стоимостью ресурсов возмещает областной бюджет. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения», — подчеркнул Карташков.
В Тюмени готовятся поднять тарифы ЖКХ. За что и на сколько больше будем платить?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил документ о повышении тарифов ЖКХ в регионе с июля 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале властей.

Читайте также:
В Тюмени ищут гида по улыбкам. Зарплата 300 тысяч рублейУ тюменского вуза забирают земли для строительства новой развязкиНовый год без долгов: как тюменцам встретить праздник, не опустошив кошелёк?
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЖКХ#Тарифы#Рост тарифов#Коммунальные тарифы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика