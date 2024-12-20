Тюменские власти пояснили, почему в 2025 году тарифы ЖКХ вырастут на 19%

В частности, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). Предельный индекс роста, 19%, затронет только 8% жителей Тюмени, проживающих в домах, которые получают тепловую энергию от магистральны тепловых сетей.