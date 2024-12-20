У тюменского вуза забирают земли для строительства новой развязки

Posted 20 декабря, 07:24
Published 20 декабря, 07:24
Modified 20 декабря, 07:26
Updated 20 декабря, 07:26
В постановлении указано, что всего будет изъято четыре земельных участка общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров: участок площадью 36,51 квадратный метр, участок площадью 707,52 квадратных метра, участок площадью 87,05 «квадратов» и участок площадью 3201,86 кв. метров.
Все земли ранее были переданы в бессрочное пользование Государственному аграрному университету Северного Зауралья и использовались для сельхозпроизводства.
Напомним, ранее ради возведения данной дорожной развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки были изъяты 35 земельных участков. Проект строительства развязки стоимостью около 4 миллиардов рублей был одобрен госэспертизой осенью прошлого года.