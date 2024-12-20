У тюменского вуза забирают земли для строительства новой развязки

В постановлении указано, что всего будет изъято четыре земельных участка общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров: участок площадью 36,51 квадратный метр, участок площадью 707,52 квадратных метра, участок площадью 87,05 «квадратов» и участок площадью 3201,86 кв. метров.