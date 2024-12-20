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Posted 20 декабря, 07:24

Published 20 декабря, 07:24

Modified 20 декабря, 07:26

Updated 20 декабря, 07:26

В Тюмени изымают земли ради строительства новой развязки

У тюменского вуза забирают земли для строительства новой развязки

20 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.

В Тюмени изымают земли ради строительства новой развязки

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Строительство
Власти Тюменской области объявили об изъятии земельных участков ради строительства ради новой двухуровневой развязки с восьми съездами в районе пересечения объездной и Воронинских горок. Документ публикован на портале областных властей.

В постановлении указано, что всего будет изъято четыре земельных участка общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров: участок площадью 36,51 квадратный метр, участок площадью 707,52 квадратных метра, участок площадью 87,05 «квадратов» и участок площадью 3201,86 кв. метров.

Все земли ранее были переданы в бессрочное пользование Государственному аграрному университету Северного Зауралья и использовались для сельхозпроизводства.

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Напомним, ранее ради возведения данной дорожной развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки были изъяты 35 земельных участков. Проект строительства развязки стоимостью около 4 миллиардов рублей был одобрен госэспертизой осенью прошлого года.

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