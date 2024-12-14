Тарифы ЖКХ в Тюмени поднимут в 2025 году на 19%

Posted 14 декабря, 05:01
Published 14 декабря, 05:01
Modified 14 декабря, 05:08
Updated 14 декабря, 05:08
«Утвердить планируемые значения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании, превышающего индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ, на каждый год в котором планируется такое превышение, в течение срока концессионного соглашения и инвестиционной программы регулируемой организации на период 2025–2028 гг», — указано в постановлении.
Из документа следует, что с 1 июля 2025 года в муниципалитетах юга Тюменской области будут увеличены тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, электричество и вывоза мусора.
Предельное повышение тарифов в Тюмени составит 19,07%: 10,9% — это индекс, разрешенный правительством РФ, 8,17% — инвестиционная составляющая в рамках концессии с АО «УСТЭК» и «Тюмень Водоканал».
В Тобольске с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Богандинском сельском поселение повышение тарифов составит 15,96%, в Андреевском сельском поселении — 14,84%, в поселках Боровский и Винзили — 17,19 и 16,33%, в других населенных пунктах Тюменского района — от 14,48 до 19,09%, во всех остальных муниципалитетах юга Тюменской области коммунальные тарифы вырастут в 2025 году на 13%.
Ранее «Наш Город» писал, что в компании УСТЭК пояснили, по какой причине у жителей Тюмени в ноябре в счетах за услуги ЖКХ подорожало отопление.