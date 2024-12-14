nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 05:01

Published 14 декабря, 05:01

Modified 14 декабря, 05:08

Updated 14 декабря, 05:08

В Тюменской области утвердили максимальное повышение тарифов ЖКХ в 2025 году

Тарифы ЖКХ в Тюмени поднимут в 2025 году на 19%

14 декабря 2024, 05:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области утвердили максимальное повышение тарифов ЖКХ в 2025 году

Повышение коммунальных тарифов в областной столице на 19,07% с 1 июля 2025 года утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор. Соответствующий документ опубликован на портале властей.
«Утвердить планируемые значения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании, превышающего индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ, на каждый год в котором планируется такое превышение, в течение срока концессионного соглашения и инвестиционной программы регулируемой организации на период 2025–2028 гг», — указано в постановлении.

Из документа следует, что с 1 июля 2025 года в муниципалитетах юга Тюменской области будут увеличены тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, электричество и вывоза мусора.

Предельное повышение тарифов в Тюмени составит 19,07%: 10,9% — это индекс, разрешенный правительством РФ, 8,17% — инвестиционная составляющая в рамках концессии с АО «УСТЭК» и «Тюмень Водоканал».

В Тобольске с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Богандинском сельском поселение повышение тарифов составит 15,96%, в Андреевском сельском поселении — 14,84%, в поселках Боровский и Винзили — 17,19 и 16,33%, в других населенных пунктах Тюменского района — от 14,48 до 19,09%, во всех остальных муниципалитетах юга Тюменской области коммунальные тарифы вырастут в 2025 году на 13%.

Коммуналка в Тюмени может подорожать сразу на 19%. ФАС разрешила
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в компании УСТЭК пояснили, по какой причине у жителей Тюмени в ноябре в счетах за услуги ЖКХ подорожало отопление.

Читайте также:
Подросток из Тюмени стал победителем международного конкурса AI ChallengeПрофессиональный спорт в Тюмени: на что идут миллионы из бюджета?Необычные и вкусные рецепты салата Оливье. Комментарии поваров
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#ЖКХ#Тарифы#Рост тарифов#Коммунальные тарифы#Услуги ЖКХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика