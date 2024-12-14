Тарифы ЖКХ в Тюмени поднимут в 2025 году на 19%

В Тобольске с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Богандинском сельском поселение повышение тарифов составит 15,96%, в Андреевском сельском поселении — 14,84%, в поселках Боровский и Винзили — 17,19 и 16,33%, в других населенных пунктах Тюменского района — от 14,48 до 19,09%, во всех остальных муниципалитетах юга Тюменской области коммунальные тарифы вырастут в 2025 году на 13%.