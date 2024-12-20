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Posted 20 декабря, 04:37

Published 20 декабря, 04:37

Modified 20 декабря, 04:39

Updated 20 декабря, 04:39

Помет и мертвых мух нашли в тюменском мясном цехе

Помет и мертвых мух нашли в тюменском мясном цехе

20 декабря 2024, 04:37
Фото: 1MI.
Антисанитария царила в убойном цехе одного из мясокомбинатов в Тюменской области.

Специалисты Россельхознадзора пришли с проверкой к ООО «ТЕАН», которое занимается переработкой, консервированием и оптовой продажей мясных продуктов. Шок ожидал проверяющих в цехе убоя.

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«На стенах, оборудовании, приборах освещения большое скопление птичьего помета, грязи, на поверхностях мертвые насекомые и паутина. Мясная продукция хранится в грязных контейнерах», — описало увиденное управление ведомства по Тюменской области.

Помещение давно не видело ремонта: краска со стен, дверей, оконных рам осыпалась прямо на производственные поверхности, а оборудование оказалось изъеденным ржавчиной. На территории того же пункта убоя прямо под открытым небом хранили биологические отходы.

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Кроме того, специалисты выяснили, что в ООО «ТЕАН» принимали на убой животных без предварительного осмотра. Всего при проверке нашли 29 нарушений норм, установленных законами и регламентами. Компанию обязали их устранить.

Специалисты повторно посетили цех и сообщили, что там провели уборку и антисанитарию устранили.

Напомним, три тюменских кафе более полугода не оформляли документы на мясо, из которого готовили блюда гостям. Несмотря на проверки и выписанные предостережения ситуация не менялась.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Промышленность#Россельхознадзор
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