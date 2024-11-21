В Тюменских магазинах продают опасные сосиски. От них может развиться рак желудка

Posted 21 ноября, 13:27
Published 21 ноября, 13:27
Modified 21 ноября, 13:38
Updated 21 ноября, 13:38
Как сообщает ведомство, речь идет о продуктах «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть».
Содержится в продуктах трансглюкамин, который вреден для организма человека, продукцию уже начали изымать. Однако в Тюмени пока эти сосиски все так же можно купить, находится она на видных местах всех городских супермаркетов. Среди них и те, как указывают производители, которые предназначены для питания детей.
Данные о сосисках передали в Роспотребнадзор. Контроль за продукцией так же был усилен.