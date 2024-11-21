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Posted 21 ноября, 13:27

Published 21 ноября, 13:27

Modified 21 ноября, 13:38

Updated 21 ноября, 13:38

В Тюменских магазинах продают опасные сосиски

В Тюменских магазинах продают опасные сосиски. От них может развиться рак желудка

21 ноября 2024, 13:27
Фото: 1MI.

В Тюменских магазинах продают опасные сосиски

Россельхознадзор обнаружил в нескольких видах сосисок опасный фермент. Из-за него резко возрастает риск болезней кишечника и рака. Заметили такое у нескольких брендов, однако в Тюмени эта продукция все еще в свободном доступе

Как сообщает ведомство, речь идет о продуктах «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть».

Содержится в продуктах трансглюкамин, который вреден для организма человека, продукцию уже начали изымать. Однако в Тюмени пока эти сосиски все так же можно купить, находится она на видных местах всех городских супермаркетов. Среди них и те, как указывают производители, которые предназначены для питания детей.

Данные о сосисках передали в Роспотребнадзор. Контроль за продукцией так же был усилен.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени из аптек массово увольняются сотрудники.

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