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Posted 22 ноября, 07:06

Published 22 ноября, 07:06

Modified 22 ноября, 07:08

Updated 22 ноября, 07:08

Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

22 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.
Тюменские кафе более полугода не оформляли документы на мясо, из которого готовили блюда гостям. О нарушениях сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства заметили, что некоторые предприятия общественного питания не оформили ветеринарные документы на мясо в системе «Меркурий». К ним относятся: «Восточная шаурма» (Вересковая, 1), «Сафи» (Калинина, 18) и «Барака» (50 лет Октября, 180). Указанные кафе нарушили законодательство в январе, феврале и марте текущего года.

«По состоянию на 20 ноября 2024, установлено, что предостережения Управления Россельхознадзора не исполнены», — добавили там же.

В ведомстве объявили повторное предостережение владельцам кафе. Работа заведений может быть приостановлена.

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Ранее мы сообщили, что Россельхознадзор обнаружил опасный фермент в сосисках, которые продаются в магазинах Тюмени. Продукты «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть» могут вызвать болезни кишечника и даже рак.

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#Татьяна Курганова#Общество#Кафе#Нарушения#Общественное питание#Мясо#Россельхознадзор#Ветеринарные документы
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