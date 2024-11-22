Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

Posted 22 ноября, 07:06
Published 22 ноября, 07:06
Modified 22 ноября, 07:08
Updated 22 ноября, 07:08
Сотрудники надзорного ведомства заметили, что некоторые предприятия общественного питания не оформили ветеринарные документы на мясо в системе «Меркурий». К ним относятся: «Восточная шаурма» (Вересковая, 1), «Сафи» (Калинина, 18) и «Барака» (50 лет Октября, 180). Указанные кафе нарушили законодательство в январе, феврале и марте текущего года.
«По состоянию на 20 ноября 2024, установлено, что предостережения Управления Россельхознадзора не исполнены», — добавили там же.
В ведомстве объявили повторное предостережение владельцам кафе. Работа заведений может быть приостановлена.
Ранее мы сообщили, что Россельхознадзор обнаружил опасный фермент в сосисках, которые продаются в магазинах Тюмени. Продукты «Великолукского мясокомбината», «Колбас от Макарова», «Вязанки», «Баварушки», «Стародворья» и «Ядрена Копоть» могут вызвать болезни кишечника и даже рак.