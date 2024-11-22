Три тюменских кафе кормили гостей опасным мясом

Сотрудники надзорного ведомства заметили, что некоторые предприятия общественного питания не оформили ветеринарные документы на мясо в системе «Меркурий». К ним относятся: «Восточная шаурма» (Вересковая, 1), «Сафи» (Калинина, 18) и «Барака» (50 лет Октября, 180). Указанные кафе нарушили законодательство в январе, феврале и марте текущего года.